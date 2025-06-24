【韩网热门】李孝利《刘QUIZ》造型惊讶刘在锡：太拼了！网友：嗯？？？

李孝利即将登上tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》，制作组在23日公开预告片，引发热议。

李孝利以全梳发造型亮相，开玩笑说「第一次以这样的发型上节目」，并问曹世镐：「我的额头怎么样？」曹世镐回应：「今天特别有魅力，好像还画了痣」。 她笑称为了上节目，化妆师特别多画了一颗痣，还去做了牙齿洁牙，让刘在锡笑说：「变化太大了，为何这么拼？」

韩国网友评论：

1. 像是算塔罗牌的人... 妆发也不是最佳，但毕竟是孝利姊自己撑起来的，造型真的是... 真的像反派造型师弄的... 那要是叫「独特」，那这个词就该被撕碎了，这不是独特，是反时尚级别的搭配

2. 孝利姊的脸撑一切

3. 好看耶？ 很有嘻哈感

4. 我很喜欢耶，头型跟鼻子都很漂亮，服装也特别，令人印象深刻

5. 像道士

6. 只有李孝利才办得到，嗯嗯

7. 可能因为夏天，看起来有点热，不算不好，但也不是最佳

8. 只有衣服很丑，真的超丑

9. 虽然夏天看起来有点热，但很特别也很漂亮

10. 是只有美女才敢尝试的五五分全梳头发。 喜欢孝利姊一直挑战不同造型哈哈

11. 不是其他节目，是来上《刘QUIZ》耶...... 太可惜了

12. 像是70年代电影里的上流夫人风格

13. 我怎么觉得超美

14. 因为是李孝利才勉强撑得起来啦哈哈哈哈，如果是别人，会像是在收集螺钿漆器和古董家俱、兼职经营选物店的建筑设计师那种感觉

15. 衣服像六、七十岁有钱的奶奶穿的，但脸和发型又是能打趴20代的美貌，这种不协调反而突出了她的颜值压制力

16. 发型很关键，但真的漂亮。 孝利的额头到鼻梁线条真的好美，这次显露得很明显。 衣服嘛...... 从《10 Minutes》那时之后就很少看到好看的造型了

17. 发型超搭也很美，但衣服有点看起来热...... 但还是因为是李孝利，才能这样

18. 妆发也不错，造型也还可以，但妆发和衣服搭不起来

19. 我觉得她的脸型线条有被凸显出来

20. 太糟了吧？ 颜色也太黯淡了，这种风格不适合李孝利，是造型的问题

21. 我们还要看多少次「只有李孝利才能驾驭的造型」？ 造型师真的... 唉

22. 感觉是她自己想穿的

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