终於等到了！人气女团 BLACKPINK 时隔2年8个月发布新歌，将在下月高阳演唱会上首次公开！

终於可以听到新歌了！！

今日（23）BLACKPINK 的经纪公司YG娱乐23日表示：「BLACKPINK 将在7月5日、6日在高阳综合运动场主体育场举行的演唱会上，首次公开新歌舞台。」



这是 BLACKPINK 时隔2年8个月推出新歌，虽然日程、歌名、主题等都蒙著神秘面纱，但是受到全世界粉丝们的极大关注。再加上梁铉锡总制作人日前正式宣布他们即将回归，与海外著名导演在韩国拍摄 MV 等消息传开后，也让人非常好奇！

YG娱乐方面表示：「对於这次的新曲发表方式进行很多讨论，决定在具有与粉丝们再次成爲一体的〈DEADLINE〉巡演第一个出发点的高阳演唱会上首先展示，关於发行日期的详细讯息将在不久后正式向大家公开。」BLACKPINK 此前发表的每首歌曲都刷新各种新纪录，成爲代表 K-POP 的女团，这次的完整体回归，会书写什么样的新历史也备受期待！



另外，BLACKPINK 将从7月高阳公演开始，在16个城市进行31场世界巡演。他们将在洛杉矶、芝加哥、多伦多、纽约、巴黎、米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉坎、新加坡、东京、香港等世界各地的体育场级场馆进行演出。



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