【韩网热门】《未知的首尔》两对CP风格大不同！朴宝英❤朴珍荣纯真笨拙，副线刘庆秀获赞「大人的恋爱」

未知❤昊洙（朴宝英 X 朴珍荣）：彼此是初恋，却因双方都不断搞砸而变得尴尬疏远的情侣。









未来❤世振（朴宝英 X 刘庆秀）：模范生、冷淡又带有伤痕的女生，搭配油条却成熟稳重的年上男。







韩国网友评论：

1. 两对风格很不一样，但都超棒ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

2. 未知昊洙非常可爱、很有化学反应，但令我心动的还是未来世振

3. 外貌和叙事都是未知昊洙更好，但我总是被未来世振吸引，这对真的很有趣...

4. 我支持未知昊洙！他们之间的双向纯爱+笨拙互动超可爱

5. 未知昊洙！昊洙在头逊峰看到等待自己的未知的时候、对她告白的时候，我真的哭出来

6. 我每次都对双向救赎、初恋设定的剧情著迷，未知昊洙超爱

7. 昊洙这角色很独特也很棒，是很少见的男主类型

8. 第1对是我的菜，但第2对也超级美味^^

9. 颜值适配度的方面喜欢未知昊洙，但角色设定我更偏向未来世振kkk

10. 世振真的太搞笑了，而且有成熟男人的魅力

11. 未来世振这种「外冷内热女 × 油滑成熟男」的组合我超爱

12. 朴宝英真的是化学反应的耗油... （*比喻什么都能搭的万能调味料XD）

13. 朴宝英真的演技超强，完全看不出是同一人，而且两对情侣的氛围完全不同，却都让人非常喜欢

14. 剧情层层堆叠很完美，伏笔的回收也精彩到不行

15. 只有12集真的太短了，如果是16集的话，未来世振的戏份应该可以更多ᅲ

16. 无论如何，我选有朴宝英的那一对！kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3792831179

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