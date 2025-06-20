【韓網熱門】《未知的首爾》兩對CP風格大不同！朴寶英❤朴珍榮純真笨拙，副線劉慶秀獲讚「大人的戀愛」

未知❤昊洙（朴寶英 X 朴珍榮）：彼此是初戀，卻因雙方都不斷搞砸而變得尷尬疏遠的情侶。









未來❤世振（朴寶英 X 劉慶秀）：模範生、冷淡又帶有傷痕的女生，搭配油條卻成熟穩重的年上男。







韓國網友評論：

1. 兩對風格很不一樣，但都超棒ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

2. 未知昊洙非常可愛、很有化學反應，但令我心動的還是未來世振

3. 外貌和敘事都是未知昊洙更好，但我總是被未來世振吸引，這對真的很有趣...

4. 我支持未知昊洙！他們之間的雙向純愛+笨拙互動超可愛

5. 未知昊洙！昊洙在頭遜峰看到等待自己的未知的時候、對她告白的時候，我真的哭出來

6. 我每次都對雙向救贖、初戀設定的劇情著迷，未知昊洙超愛

7. 昊洙這角色很獨特也很棒，是很少見的男主類型

8. 第1對是我的菜，但第2對也超級美味^^

9. 顏值適配度的方面喜歡未知昊洙，但角色設定我更偏向未來世振kkk

10. 世振真的太搞笑了，而且有成熟男人的魅力

11. 未來世振這種「外冷內熱女 × 油滑成熟男」的組合我超愛

12. 朴寶英真的是化學反應的耗油... （*比喻什麼都能搭的萬能調味料XD）

13. 朴寶英真的演技超強，完全看不出是同一人，而且兩對情侶的氛圍完全不同，卻都讓人非常喜歡

14. 劇情層層堆疊很完美，伏筆的回收也精彩到不行

15. 只有12集真的太短了，如果是16集的話，未來世振的戲份應該可以更多ᅲ

16. 無論如何，我選有朴寶英的那一對！kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3792831179

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