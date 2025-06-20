李孝利「不想做试管婴儿」竟被狙「傲慢无礼、贬低试管妈妈」！网鸣不平力挺孝利「只是个人选择」

李孝利3年前的发言突然被韩网翻出，只因一句「不想借助医学的力量」怀孕，竟被部份网友指责是在暗指试管婴儿不该出生、贬低试管妈妈们付出的努力与辛苦，引起大量讨论。

李孝利2022年做客MBC every1综艺节目《炒年糕店那哥哥》，聊到对於生小孩的计划，表示如果自然怀孕会非常感激和珍惜，但「不想做到试管那一步，不想借助医学的力量」。 李孝利透露称周围有人58岁才生第一个小孩，所以她也仍然保持勇气。



对於想生小孩的原因，李孝利解释因为一直以来都是明星、生活重心就是自己，渴望体验因为爱另一个人而让自己消失不见的感受。 李孝利谈到自己印象深刻的一本书，内容是关於在印度因无法生育而备受煎熬的女性的故事，作者表示虽然没有自己的小孩，但决定要成为所有人的母亲，用爱子般的心去对待所有相遇的生命。

李孝利认真地说道：「书中提到，奉献不一定只能透过孩子来实现。 读完之后我也开始反思，为什么我会觉得只有透过小孩才能体会真正的爱呢？ 即使小孩没有来到我身边，我也想抱持那样的想法活下去。」



李孝利的本意应该是有小孩很好、如果没有也可以接受并将爱分给其他人，但偏偏有网友揪住「不想做试管婴儿」那一句不放，愤怒留言狙击：「这些话不可以随便讲，你知道有多少小孩是借助医学的力量降生吗？ 太傲慢了，难道试管婴儿是不该出生的小孩、硬要用人为手段出生的吗？」「这样讲真的会让苦苦等待小孩的试管妈妈们很受打击，看起来她是曾经努力怀孕但没成功，所以产生自卑心理吗？」「这新闻会让正在辛苦做试管的人们感到难过... 作为艺人和公众人物，应谨慎发言」「年轻时该玩的都玩了，现在却说不要做试管？ 国家因为出生率低如此艰难，经济富裕的人却这样... 怎么有如此散发坏影响的艺人，应该禁止她上电视」「上电视前把刺青遮一遮吧，看得很不舒服」「如果连试管都不愿做，说明还不够渴望」。

与此同时，也有很多人站在李孝利这一边，认为因此破防实在没有必要：「她只是说对小孩的渴望到这个程度，敏感的不孕夫妻们却自己破防了」「明知对女性身体不好还劝人做试管的人更恶心」「像那样玻璃心、随便对无辜的人乱留恶评，孩子可能更不会来找你喔」「究竟为什么破防？ 这是每个人的个人选择」李孝利加油」。



此外，李孝利2013年与创作歌手李尚顺结婚，一直居住在济州岛，最近搬回首尔平仓洞生活，并以全额现金购入了平仓洞一栋市值约60亿韩元的独栋住宅。 这对夫妻持续展现善良的影响力，不仅稳定地支援流浪动物救援，还慷慨捐赠2亿韩元给准备自立的青年群体。



▽时隔3年引起讨论的节目片段：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻