SEVENTEEN新歌〈THUNDER〉成为音乐节目「8冠王」，即便回归活动已结束、但人气依旧火热

人气男团 SEVENTEEN 凭藉正规5辑《HAPPY BURSTDAY》的主打歌〈THUNDER〉获得冠军一位，再次抱回第8座音乐节目冠军奖杯。



这一座奖杯是 SEVENTEEN 在19日播出的 Mnet 音乐节目《M Countdown》中获得的。此前已在 MBC 音乐节目《Show! 音乐中心》摘下冠军，这次更是在无需出演节目的情况下再次夺冠。节目播出后，成员们透过社群平台表达心情：「这是CARAT（粉丝名：克拉）送给我们最闪耀的第一名，希望能永远幸福地和大家在一起。」



〈THUNDER〉自上个月26日发行以来，长时间稳居国内外主要音源榜单前列。该曲公开当时，不仅登顶 Melon「TOP 100」、Bugs 实时与日榜榜首，还以数位部门冠军之姿进入 Circle Chart 周榜，并已连续3周守住高位。此外，该曲在美国告示牌 Billboard 的「Global 200」和「Global（美国除外）」榜单上也连续3周上榜，在全球约200个国家与地区展现了超高人气。



《HAPPY BURSTDAY》不仅创下今年 K-POP 专辑中最高初动（发行首周销量）纪录，还连续2周登上 Billboard 主榜「Billboard 200」。特别的是，该专辑以第2名进榜，刷新了他们自身的最佳纪录。

另一方面，SEVENTEEN 将透过多样的内容持续与粉丝见面。20日，《NANA民宿 with SEVENTEEN》的最后完整版将在全球粉丝平台 Weverse 公开；24日播出的 SBS 综艺节目《只要有空，》将由 Hoshi 和珉奎出演；25日 SEVENTEEN 将以自制团综《GOING SEVENTEEN》新一季回归。



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