【韩网热门】同为亚洲人的游客也难适应！韩国「这件物品」意外引激烈讨论

这件物品就是韩国餐厅随处可见的「扁扁的不锈钢筷子」。 很多人认为，扁筷又滑又不好夹、要花很多力气，用的时候手会发抖。



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这也是难免的，因为就连邻近的国家，也都是用圆圆的木筷子，或者轻巧的塑胶筷子，只有韩国是使用扁扁的不锈钢筷子。



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所以，韩国人觉得难用的中空的圆筷，外国人反而比较喜欢。



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韩国网友评论：

1. 扁扁的不锈钢筷子最棒，握得最稳、最容易夹东西，放在哪里也不会滚来滚去

2. 圆圆胖胖的金属筷子超难用，因为太轻反而抓不住重心

3. 我也喜欢扁筷，空心的圆筷根本不贴手，夹东西更难

4. 用金属圆筷夹面条、冬粉、年糕超不方便，要么汁水溅到脸上，要么全都滑下来搞得一团糟

5. 金属圆筷用得手很痛，还会在手里滑来滑去

6. 太轻的会感觉别扭，木筷重复使用不卫生，塑胶筷又有环境荷尔蒙问题...

7. 餐厅如果提供木筷子（不是一次性），我不会去第二次。 容易发霉腐烂，也不适合多人共用



8. 要扁扁的筷子才夹得住面，也能切开泡菜，还能夹到酱煮黑豆呢

9. 拆鱼肉吃的时候还是扁筷最好用

10. 两支筷子尾端黏合得比较紧才更好，圆筷子不适合做细致的动作啦

11. 难道其他亚洲人都觉得金属圆筷比较好吗？？ 不会滑吗？？

12. 我也觉得圆筷超不方便，去日本和中国的时候都觉得超不顺手 ᅲᅲ 铁筷子才是最棒的

13. 因为从小就用扁筷，所以完全没想过会有人觉得有难度，太新鲜的观点了

14. 喔~原来如此啊，我本来什么筷子都无所谓，从来没觉得有不方便过



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15. 我觉得我们韩国人细致的手部技巧和小肌肉的发达，其实都是拜沉甸甸的不锈钢筷所赐，但也确实比木筷麻烦好几倍

16. 确实要用很多力气。 现在是用习惯了，但小时候因为手没力，用筷子真的很难。 那时也没什么筷子矫正器，塑胶筷子也没有，就只是把铁筷做得短一点就当成儿童筷了...

17. 虽然我对什么筷子都没差，但以卫生来说，铁筷真的完胜

18. 无论筷子还是汤匙，都喜欢不锈钢材质

19. 本来去国外旅游就是要感受人家国家的风情呀

20. 就用吧~反正来旅行也才几天而已

21. 我手不太灵巧，所以反而喜欢圆筷...

22. 能用任何筷子才是真正的亚洲人

出处：https://theqoo.net/hot/3790750063

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