NewJeans上诉被驳回！ADOR：「下个月是出道3周年，希望成员们回到原位活动」

今日（18）ADOR 表示：「昨天法院上诉驳回再次确认 ADOR 是 NewJeans 的经纪公司，我们对法院的判决深表感谢。」接著，ADOR 还表示：「希望这次决定能够成爲成员们重新回到 NewJeans 进行活动的契机，公司计划尽最大努力支持下个月迎来出道3周年的 NewJeans ，实现更大的飞跃和成长。」



ADOR 与 NewJeans 的矛盾在去年正式开始， NewJeans 主张 ADOR 方面违反专属合约，因此宣布解约并开始独立活动，还公开新的团名「NJZ」等。对此，ADOR 反驳说与NewJeans 的专属合约仍然有效，并提出以阻止成员们的独立活动爲宗旨的假处分申请。

NewJeans 立即对禁止独立活动的法院决定提出上诉，但未被采纳。昨日（17）首尔高等法院第25-2民事部对 NewJeans 成员提出的上诉做出驳回。



ADOR 的官方立场一公开，也立即在韩网引发讨论，The qoo 留言已900则。韩网友：「真的是最后一次机会了，回去道歉后活动吧」、「孩子们，打起精神来...」、「还是回去出专辑活动吧 呜...爲什么要这样」、「这么快就3周年了...浪费时间干什么呢」、「战斗到底吧！拜托不要回去」、「真的好可惜虚度光阴啊！最红的时候做那种选择」、「即使回来也不知道形象会不会和以前一样」、「我也很想听 NewJeans 的新歌」、「不要回去 直接交违约金吧」、「闵熙珍最近在干什么」、「夏天最适合 NewJeans！孩子们回去吧 拜托了」等等。

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