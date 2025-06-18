《机智住院医生生活》郑准元跻身「大势演员」！有望和孔晓振合作漫改剧《有夫之妇杀手》，正在积极讨论中！

郑准元因出演《机智住院医生生活》受到瞩目，下一部作品有望和孔晓振合作！

新剧《有夫之妇杀手》（유부녀 킬러）改编自通过 kakao 连载的人气网路漫画，讲述35岁结婚5年的有夫之妇刘宝娜在结束3年的育婴假后，回到杀手组织的故事。在秘密组织中作爲杀手活跃的「有夫之妇」和想要揭开妻子秘密的丈夫的故事将展开。

今日（18）据韩媒报导，孔晓振和郑准元将出演新剧《有夫之妇杀手》。对此，双方经纪公司接回应：「正在积极讨论中！」

孔晓振有望饰演「刘宝娜」一角，是营业3组的部长，在回到公司之前被称爲「Kingfisher」，与泰成结婚后，育有3岁的女儿律伊，爲了守护在危险的生活中，好不容易得到心灵安身之处。而郑准元有望饰演刘宝娜的丈夫、报社记者「权泰成」一角。



孔晓振通过《主君的太阳》、《没关系，是爱情啊！》、《制作人》、《嫉妒的化身》和《山茶花开时》等作品都取得成功，是名副其实的浪漫喜剧女王，还有著「收视女王」的称号，期待孔晓振再展现新魅力呢



而郑准元因出演《机智住院医生生活》受到瞩目，他饰演第4年住院医师「具道圆」，除了内心戏的表现以及沉稳演技令人印象深刻！他也将在7月中举行首次的粉丝见面会，因为秒杀还紧急加开场次，印证他的超高人气。这次能否和孔晓振合作，也备受关注！



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