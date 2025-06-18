【韓網熱門】同為亞洲人的遊客也難適應！韓國「這件物品」意外引激烈討論

這件物品就是韓國餐廳隨處可見的「扁扁的不鏽鋼筷子」。 很多人認為，扁筷又滑又不好夾、要花很多力氣，用的時候手會發抖。



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這也是難免的，因為就連鄰近的國家，也都是用圓圓的木筷子，或者輕巧的塑膠筷子，只有韓國是使用扁扁的不鏽鋼筷子。



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所以，韓國人覺得難用的中空的圓筷，外國人反而比較喜歡。



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韓國網友評論：

1. 扁扁的不鏽鋼筷子最棒，握得最穩、最容易夾東西，放在哪裡也不會滾來滾去

2. 圓圓胖胖的金屬筷子超難用，因為太輕反而抓不住重心

3. 我也喜歡扁筷，空心的圓筷根本不貼手，夾東西更難

4. 用金屬圓筷夾麵條、冬粉、年糕超不方便，要麼汁水濺到臉上，要麼全都滑下來搞得一團糟

5. 金屬圓筷用得手很痛，還會在手裡滑來滑去

6. 太輕的會感覺彆扭，木筷重複使用不衛生，塑膠筷又有環境荷爾蒙問題...

7. 餐廳如果提供木筷子（不是一次性），我不會去第二次。 容易發霉腐爛，也不適合多人共用



8. 要扁扁的筷子才夾得住麵，也能切開泡菜，還能夾到醬煮黑豆呢

9. 拆魚肉吃的時候還是扁筷最好用

10. 兩支筷子尾端黏合得比較緊才更好，圓筷子不適合做細緻的動作啦

11. 難道其他亞洲人都覺得金屬圓筷比較好嗎？？ 不會滑嗎？？

12. 我也覺得圓筷超不方便，去日本和中國的時候都覺得超不順手 ᅲᅲ 鐵筷子才是最棒的

13. 因為從小就用扁筷，所以完全沒想過會有人覺得有難度，太新鮮的觀點了

14. 喔~原來如此啊，我本來什麼筷子都無所謂，從來沒覺得有不方便過



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15. 我覺得我們韓國人細緻的手部技巧和小肌肉的發達，其實都是拜沉甸甸的不鏽鋼筷所賜，但也確實比木筷麻煩好幾倍

16. 確實要用很多力氣。 現在是用習慣了，但小時候因為手沒力，用筷子真的很難。 那時也沒什麼筷子矯正器，塑膠筷子也沒有，就只是把鐵筷做得短一點就當成兒童筷了...

17. 雖然我對什麼筷子都沒差，但以衛生來說，鐵筷真的完勝

18. 無論筷子還是湯匙，都喜歡不鏽鋼材質

19. 本來去國外旅遊就是要感受人家國家的風情呀

20. 就用吧~反正來旅行也才幾天而已

21. 我手不太靈巧，所以反而喜歡圓筷...

22. 能用任何筷子才是真正的亞洲人

出處：https://theqoo.net/hot/3790750063

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