THE BLACK LABEL男女混合团「ALLDAY PROJECT」23日出道！5位成员来历都不小：新世界会长外孙女、HYBE出道组、知名编舞家！

哇～这效率！日前才传出 Teddy 带领的 THE BLACK LABEL 要推出男女混合团，结果马上公开成员和出道日期啦！

9日，THE BLACK LABEL 宣布男女混合团「ALLDAY PROJECT」将在23日出道的消息，官方 IG 帐号也公开成员 ANNIE 、TARZZAN 、BAILEY 、WOOCHAN（赵旴灿）、YOUNGSEO（李荣书）的团体照。5位成员通过个人 IG 帐号上传与批准书的合照，以新鲜的方式出道，引发大众好奇。



首先 ANNIE（本名：文徐允）是新世界百货李明熙会长的外孙女，之前有消息指出 ANNIE 将作为女团 MEOVV 成员出道，但最终她没有加入，让不少人猜测是不是已经离开公司，如今也水落石出！

TARZZAN 以模特儿活跃在时尚圈，他曾出演 NewJeans 〈Supernatural〉MV 、I-dle〈I DO〉MV 和综艺《洪锡天的宝石盒》。

BAILEY 是非常有名的编舞家，曾帮BIGBANG 太阳、BLACKPINK Lisa、aespa 等人气明星编舞。

WOOCHAN（赵旴灿）因为出演《Show Me The Money6》广为人知，当时他还是 CUBE 娱乐的练习生。后来离开 CUBE 后，他加入成为 BIGHIT 练习生，并进入出道组「Trainee A」，但2022年12月宣布出道计划告吹。终於有出道的消息，也让许多人相当欣慰。

YOUNGSEO（李荣书）在 JTBC《R U Next?》中获得第二，原本将作为女团 ILLIT 成员出道，但在出道之际与 BELIFT LAB 解除合约并退出组合，让许多粉丝都相当错愕。日前加入宣布 THE BLACK LABEL ，也终於有好消息！

而这5位成员的来历都不小，立即引发热烈讨论，网友：「旴灿长大了好多，很好奇这个组合」、「最近K-POP太无趣了！需要新鲜的东西」、「竟然是男女混合团，真的好珍贵...」、「哇 都是熟悉的面孔啊」、「原来荣书是在这里出道的啊」、「成员构成很有趣」、「只要歌曲好听就能成功」、「TARZZAN 以偶像出道啊，舞跳得好」、「新世界那个孩子真的出道了啊」、「想看粉丝签名会」、「感觉在海外会很红」等等。

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