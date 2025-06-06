《24小时健身俱乐部》李浚荣＋郑恩地终演感想：充满意义与挑战的作品，祝福大家身心都能健康

直到最终回都发挥了团队合作的KBS 2TV电视剧《24小时健身俱乐部》在日前完整播毕了。这部作品主要表达的是透过锻炼身心，相关人物都有一步步的成长，相当丰富又多元化的剧情，让观众们又哭又笑。尤其剧中的馆长李浚荣与学员郑恩地，与其他演员们的化学效应更是本剧的一大魅力。

在剧中饰演健身狂魔都馆长的李浚荣，跳脱了帅气外型而变身为崭新的他，让观众们大赞他的搞笑演出功力，李浚荣表示自己为了《24小时健身俱乐部》这部作品非常努力做了准备，所以没有遗憾，似乎也证明了自己可以演出这样的角色，他也相当感谢大家的支持，不管是崩坏的样子，或者是全身肌肉的样子，都是他与众不同的挑战。



李浚荣也表示自己印象最深刻的场面，是与所有健身房家人们一起登场的时候，她表示所有共同演出的演员们都相当温暖热情，也很有创意，大家互相依靠与引导，相处很愉快，留下相当深刻的回忆。而女主角郑恩地在剧中则是饰演一位刚踏上健身之路上班族小资女，她表示这部作品给了她挑战的勇气，也是一部她相当感谢的作品，并且相当开心能够与一群好人们一起工作。



郑恩地表示自己印象最深刻的台词就是「我们的身体就刻画著我们的生活」，还有在第一集的时候，前男友要求分手的时候，她说「就这样离开的话，我将一辈子都抱著好奇，也不知道原因，只会一直想著我们交往的每一瞬间，自己反省著自己。」她也表示当她说出这句台词时也感到非常心痛，即使放在现实生活，对这句话也相当有共鸣。



郑恩地更表示，透过主演罗美兰的生活，发现除了身体上的健康外，心理健康也是很重要的，也感谢大家支持到最后，祝福大家身心都能健康。



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