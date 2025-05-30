《鬼宫》结局倒数！13集抢先看：苞娜宣示主权「不只是兄妹」，陆星材笑很开心～

下周即将走入结局的《鬼宫》，剧情已在收尾阶段，今晚（30日）将播出第13集，两支抢先看片段释出。

13集预告《光暗文集》撰写之王室秘密公开，八尺鬼原来是百年前龙潭谷居民们愤恨的集结体，与衍宗大王百年前恩怨揭晓。汝里（苞娜／金知妍饰演）和姜哲（金英光、陆星材饰演）都看见了尹甲的鬼魂（陆星材饰演），姜哲完全不解八尺鬼为何放走尹甲，看起来就是陷阱，八尺鬼要利用尹甲枉死且被姜哲占据身体的冤屈。



第一支抢先看片段则是汝里持续祭拜尹甲，心里想著应该没看错，但又找不到尹甲的魂。汝里决定要先找到尹甲的魂，接著再把尹甲的身归还……「归……归还……」汝里见到前来的姜哲时，犹豫了。远方尹甲正看著汝里和姜哲的互动而不安。



网友留言讨论「尹甲可怜，姜哲也可怜……」、「金知妍的中低音非常适合剧情……」、「汝里短暂望著姜哲的模样，不知为何流露凄凉的神情……姜哲与尹甲，已经让人开始哽咽了ㅠㅠㅠ左右为难」、「尹甲聪明又善良，见到姜哲对妈妈也很好的话，希望他会帮忙除掉八尺鬼」、「姜哲和尹甲好像都要离开汝里了，真遗憾」、「尹甲大人和姜哲都要幸福啊」、「八尺鬼别把我们善良的尹甲大人弄成这样」、「甲儿成仙吧ㅠㅠ」……等等。

若说第一支抢先看是紧张氛围，第二支抢先看倒有趣许多。崔原优大监女儿崔仁善（申瑟琪饰）为父亲的心事询问尹甲，崔仁善先感谢姜哲救了自己，姜哲说是汝里救的，崔仁善却回答已从莫今那听闻，像是不情愿地勉强向汝里道谢。汝里见她态度不太开心，姜哲也发现了。当仁善问起两人明明是同乡兄妹般的关系，一句「男女应有别」话中有话，汝里干脆宣示主权了，端茶的时候刻意秀戒指：「因为大人和我，不只是兄妹的关系。」姜哲听了笑得很开心。



网友留言「汝里好可爱，手上的戒指ㅋㅋ」、「姜哲笑起来怎么这么好看」、「汝里的手用力的样子太搞笑了，太可爱」、「姜哲对汝里的反击感到很欣慰」、「瑟琪也很漂亮」、「很好地表现了『那个男人是我的人，那个男人是我的爱人』」、「看来汝里不管做什么，在姜哲眼里都很可爱」、「是恋人吧（爱心爱心）」……等等。

《鬼宫》第13集将在今晚播出，香港观众可於Viu收看。

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