IU 新歌MV的男主是他！新歌预告公开，《篡位》《现拨电》性感兼具温柔的许楠儁来了～

人气solo歌手 IU 的翻唱专辑主打歌〈Never Ending Story〉（永不结束的故事）MV 预告正式公开，MV 男主也引发热烈讨论。

26日，所属公司 EDAM Entertainment 公开了 IU 第三张翻唱专辑《花书签 三》的主打歌〈Never Ending Story〉音乐录影带预告影片。



预告长约 40 秒，以宛如电影场景般的画面美感与抒情氛围吸引目光。特别的是 IU 与演员许楠儁（허남준）亲自出演 MV，进一步提升观众的沉浸感。

▼〈Never Ending Story〉最新预告：



在绿意盎然的自然景致与绵绵细雨交织的背景下，两人腼腆微笑的模样勾勒出青涩悸动与纯真情感。穿著也让人联想到过往的某个时代场景，增添对正片的好奇。钢琴伴奏下，〈Never Ending Story〉抒情的旋律缓缓流淌，IU 唱出「那遥不可及的某个地方」，进一步引领观众沉浸其中。影片最后以倾盆雨声收尾，留下余韵未尽的情感。



结合〈Never Ending Story〉抒情旋律与唯美画面的此次预告片，如同感性电影中的一幕，不仅提高了对正式 MV 与歌曲本身的期待，也让人更加好奇 IU 与凭多部热门韩剧《篡位》、《法官大人》、《Sweet Home 3》、《现在拨打的电话》备受瞩目的演员许楠儁之间的默契展现。

〈Never Ending Story〉原为乐团复活（부활）的经典名曲，这次由 IU 以她独特的感性重新诠释，作为翻唱专辑《花书签 三》的主打歌。专辑共收录包含〈Never Ending Story〉在内的 6 首歌曲，分别为〈红色运动鞋〉、〈10月4日〉、〈Last Scene（Feat. Wonstein）〉、〈美人（Feat. Balming Tiger）〉、〈四角的梦〉。

另外，IU 的第三张翻唱专辑《花书签 三》将於 27 日晚间 6 点在各大音源平台正式发行。



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