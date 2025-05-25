LE SSERAFIM宫脇咲良《在朋友》自曝刻意回避采源「等她离开才开门」，原因意外引共鸣！

女团LE SSERAFIM成员宫脇咲良和采源近日做客金在中网路节目《在朋友》，聊到MBTI倾向、集体生活，还现场教学毛线编织，其中宿舍内互动的话题引起讨论。

宫脇咲良和采源的MBTI都是T（理性思考型），另外三位成员则全都是F。 MC金在中看到节目组准备的话题，惊讶地问：「（宫脇咲良）在宿舍会回避采源？ 关系不好吗？」宫脇咲良急忙否认，称二人关系最亲近，但是：「（在宿舍）遇到的话，不是很尴尬吗？」

金在中和采源闻言露出困惑的表情，宫脇咲良解释道，因为工作关系队友们每天24小时都绑定在一起，所以回到宿舍后就希望避免更多见面情景，假如要出门的时候听到采源经过，就会等采源过去之后才开门。



金在中惊呼这也太别扭，采源也曾经因此感到失落。 宫脇咲良进一步解释道，如果穿著很放松的睡衣见到彼此会感到害羞。采源不解地问「那又怎样呢？」这次换宫脇咲良惊讶：「哎？ 因为不是特别想看到，所以能回避就回避，希望彼此拥有自己的时间。」

金在中领悟到这是宫脇咲良对队友的体谅，毕竟经历过很多次团体生活，已经产生深刻的行为习惯，希望采源理解她的良苦用心。采源也接纳了这一说法：「并不是躲避哦！」



这番对话意外引起很多韩国网友的共鸣：「完全理解，不管关系多亲近也会有这样的时候」「对於重视隐私和个人时间的人而言，真的是很贴心的体谅」「如果这样对我的话会很感激」「我就连在家都避免跟家人频繁碰面」「有时只是想快速喝口水，而一旦见面必须打招呼才行」「 就像听到邻居出门时会等等再出门吧，免得尴尬地打招呼、一起搭电梯」「采源其实是F（情感型）而不自知吧」XD



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