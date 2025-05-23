金赛纶生前小帐内容曝光：「请在我死后公开、再也不要痛苦」曾向多名朋友借款数亿韩元

韩媒SBS演艺新闻今日发布独家报导，公开了据悉为金赛纶私人帐号在去年9月发布的内容。据调查，她因巨额债务饱受压力。

据金赛纶身边人士透露，金赛纶有一个用来跟亲近朋友交流的非公开IG帐号，去年9月8日淩晨2点左右，她通过该帐号PO出了令人不安的文字：「如果我死了，就截图这篇文字上传吧。」

金赛纶提到几个名字称是「救了我的人」，SBS报导时已将相关人名做出模糊处理。 金赛纶接著写道：「在我最辛苦的时候离开的人们啊，希望你们想想从我这里获得的东西。 做了酒测结果是0、抽血检验出来了很高的结果，但那是前一天的事，也没有停电过，所以损害补偿都做完了。 总之，我再也不要痛苦了。」PO出后10分钟，金赛纶的两位朋友留意到该内容，迅速赶往她位於首尔市城东区的家中，及时阻止了一场突发事故。



财务困难与同僚接济

据金赛纶身边人士透露，金赛纶虽然在演技指导、咖啡厅、花店、酒吧等地不断打工，但经济状况依然十分困难，并感到焦虑不安。

SBS演艺新闻的记者根据该截图内容进行了采访调查，确认金赛纶曾向她提到的两位知名偶像团成员及一位歌手朋友分别借款约1亿韩元。

不仅如此，演员A某与歌手兼演员B某也证实，曾在金赛纶发生酒驾事故后因她诉说生活困难而提供了金钱援助，但未透露具体金额。 歌手C某也曾两次借钱给金赛纶，其中第一次是2023年下半年借给她1200万韩元，第二次是2024年5月左右将近800万韩元汇入金赛纶家人帐户。

此外，金赛纶还向熟识的企业家D某借了5000万韩元，作为其住所的租赁保证金。 去年初签约Management Run后的一年间，金赛纶以手术费、住院费等名目向公司借款6000万韩元，在合约结束后进行了相抵处理。



酒驾事故与前所属社的冲突

2022年合约结束的前所属公司Gold Medalist表示，金赛纶因酒驾违约而需支付Netflix影集《猎犬们》约7亿韩元违约金，公司当时已先行垫付，并於2023年12月以损失补偿方式结清。 这件事直到她去世后才曝光。

但是，酒驾事件过去2年后，Gold Medalist突然在2024年3月向金赛纶发送存证信函，催促她尽快偿还7亿韩元，否则将采取法律措施。金赛纶遗属透露，金赛纶当时试图联络Gold Medalist工作人员及所属演员金秀贤寻求帮助，甚至PO出与金秀贤的自拍合照希望对方主动联络她，但最终皆未能取得联络。 对此，Gold Medalist称存证信函只是走流程，且经纪人也已告知金赛纶相关情况，但金赛纶父亲称从未接到关於「走流程」的说明。

目前，关於金赛纶的死因、责任归属，以及是否在未成年时期与演员金秀贤交往等争议，已持续延烧三个月，真相仍深藏於迷雾之中。



网友反应

对於这篇报导，韩网友指出该记者就是最初报导金赛纶在酒吧玩牌的姜京润，「横竖研究所」曝光的金赛纶录音曾点名YTR李镇浩、SBS记者姜京润，称这二人令她感到十分疲惫。不过李镇浩称该录音是用AI生成，真实性有待确认。

此外，金赛纶酒驾有监视器影片为证，临近街区停电也是多家媒体报导的内容，不懂她为何否认。韩媒YTN的酒驾相关报道：



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