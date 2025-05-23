金赛纶遗作《吉他男》导演谈故人：水杯里的酒与车内的孤单，没人看见的挣扎

曾在电影《吉他男》中与已故演员金赛伦合作的导演李善政，近日接受访问时深情回忆这位年轻演员。

身兼《吉他男》主演、导演、制作、编剧、企划及音乐的李善政，同时也是成元制药的代表，他坦言即便金赛伦於今年2月离世后，仍强忍悲痛完成后期制作，只为履行两人「一定要让这部电影在电影院上映」的约定。 李善政表示：「我希望观众能记得金赛伦是名演员，而非卷入争议的当事人。」

金赛伦曾因酒驾事故而陷入风波，当时的复出也引来不少冷眼与质疑。 尽管如此，李善政仍坚持相信她的演技，不顾部份工作人员担心「主演风险太高，可能无法顺利上映」的反对声，坚定推进拍摄计划。



他回忆初次见面时的情景，说：「原本有其他人选，但在见到金赛伦之后，我改变了想法。 她非常用心，第一次会面就把剧本读得很仔细，也提出了不少创意点子。 对於这样一部小成本电影，她展现出无比的热情，让我感动不已。 她那灿烂的笑容，我到现在都无法忘记。」为了全心投入拍摄，金赛伦还暂停了当时打工的咖啡厅工作。 李善政说，他记得金赛伦「在镜头前笑得灿烂，转过身却显得非常疲惫」。

「她很在意别人的目光，没在拍摄时几乎都待在车里，总是低调行事。 有时我们全剧组一起吃饭、喝点酒，她也只敢把酒倒在水杯里喝，深怕被人发现。 看到她那么小心翼翼，我真的很心疼。」

即使身处困境，金赛伦在拍摄时展现出专业态度，几乎没有出现NG。 「即便私下情绪低落，一进入角色就笑得灿烂。 那时我就想：这个人就是为了演戏而生的，是天生的演员。 她未来一定会成为更出色的演员，如今却...... 真的太令人惋惜了。」



谈到金赛伦骤逝的那一天，李善政仍难掩哀伤，自责未能更深入了解她内心的痛苦。 她决定将电影主题曲、也是他亲自创作的《没有痛苦的世界》全数音源收益捐给韩国生命尊重希望中心，「也是为了纪念她」。「离开的人已经无法说话，但围绕她的纷扰却没停过，这让我更加难过。 对我来说，金赛伦永远是那位笑得灿烂的演员。 我想透过这首歌记住她，而不是拿它来谋取任何私利。」

此外，《吉他男》讲述了一位贫困的艺术家、无名的吉他手李基哲，加入了独立乐团「火山（Volcano）」后展开的一段故事。 起初，基哲对一切都抱持著冷嘲与漠不关心的态度，拒人於千里之外，但随著柳真（金赛纶 饰）以及乐团成员们真诚的付出，渐渐打动了他的心。 他逐渐唤回了早已遗忘的音乐感觉，再次站上舞台，帅气地弹奏著吉他。 然而，他的过去却不肯放过他。 缠绕著基哲与刘珍的阴影，也正悄悄逼近......电影将於5月30日正式在韩国上映！



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