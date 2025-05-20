「熊熊CP」杨硕亨♥秋敏荷成为教授夫妻！安恩真晒与金大明的合照：「《机智医生生活3》走起吧！」
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「熊熊CP」杨硕亨♥秋敏荷成为教授夫妻！安恩真晒与金大明的合照：「《机智医生生活3》走起吧！」

明星   2025年5月20日   星期二13:15   Yuan  

（封面图源：IG@eunjin___a截图）

「熊熊情侣」从过去的情侣更进一步成为夫妻教授在《机智住院医生生活》登场！安恩真18日通过 IG 限时动态公开多张与金大明的合照。

公开的照片中，安恩真和金大明摆出调皮的表情，亲密地挽著手臂，她写下：「成为教授夫妻了，好感慨啊！」另一张照片则写道：「世上最有名的《机医》过度投入者杨教授……《机医3》走起！」传达希望制作《机智医生生活》第三季（敲碗！
（图源：IG@eunjin___a截图）（图源：IG@eunjin___a截图）

两人在《机智医生生活》中被称为「熊熊情侣」，受到很多观众的喜爱。在最近终映的《机智住院医生生活》中作为夫妻出演而成爲话题，先登场的秋敏荷提到：「因为我们是新婚！」让剧迷们更加好奇！最后一集中，杨硕亨为了祝贺秋敏荷被聘任为新教授，他们惊喜同框，虽然下一秒超级爆笑 XD
（图源：tvN《机智住院医生生活》截图）

（＊延伸阅读：《机医》「熊熊CP」在《机智住院医生生活》惊喜同框！金大明庆祝安恩真当上教授，下一秒超尴尬

而《机智住院医生生活》是继《机智医生生活》世界观之后，讲述住院医师成长期的作品。以演员高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元等新锐演员为主轴，以新的能量引领剧情发展，而《机智医生生活》的演员们都特别出演，也为观众们带来无限感动。
（图源：tvN《机智住院医生生活》海报）

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