《機醫》「熊熊CP」在《機智住院醫生生活》驚喜同框！金大明慶祝安恩真當上教授，下一秒超尷尬

19日播出《機智住院醫生生活》大結局，以首都圈8.6%、全國8.1%，刷新自身最高收視，完美落幕。

四位住院醫生經過這一年都成長許多啊！因債務而進入醫院的吳怡瑛（高允貞 飾）以照顧產婦和孩子的心態進行修煉，得到教授的認可。表南景（申始雅 飾）在送走將了很多的第一位婦科患者，同時遇到新生命，經歷了人生的喜怒哀樂。嚴在一（姜有皙 飾）以溫暖的心和堅持不懈的努力，不僅成爲患者們首先要找的醫生，還得到臭名昭著的曹俊模（李玄均 飾）的認可。曾是 Super AI 的金思備（韓藝智 飾）像柳宰輝（李昌勛 飾）教授一樣，對患者的痛苦深有同感，還會主動開玩笑等，展現人性的一面。



備受關注的新教授人選終於出爐！秋敏荷（安恩真 飾）代替陷入出人頭地慾望的明恩媛（金惠仁 飾），成爲鐘路律帝醫院的新教授。為了祝賀妻子秋敏荷被聘用爲教授，婦產科教授楊碩亨（金大明 飾）也登場啦！

聽到秋敏荷被聘用爲教授的消息後，孔琦善（孫智允 飾）、明恩媛、具道圓（鄭準元 飾）三人前來祝賀。這種慶祝氛圍中，楊碩亨以爲秋敏荷是自己一個人，所以準備驚喜的花束。他走進教授室，捧著花束跪在地上說：「祝賀你，秋秋教授！我要他們給我比你還漂亮的花，但是那種花不存在。」但是他發現其他人在場後，感到超級尷尬，急忙離開教授室。對此，秋敏荷說：「他是我老公，應該是以為沒有人在這裡，他本來就會做那種可愛的事。」經過了三年，楊碩亨竟然變得這麼可愛嘛～



除了「熊熊CP」外，住院醫師們之間的羅曼史，也吸引觀眾們的視線！吳怡瑛和具道圓甜蜜的戀愛（但姊姊和姊夫竟然還是沒發現 XD），表南景和準婦產科住院醫師卓起穩（車康潤 飾）形成微妙的氛圍，嚴在一向金思備表白了自己的心意。真的捨不得結束啊！不知道有沒有機會看到《機智住院醫生生活》第二季呢ㅠㅠㅠㅠ



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