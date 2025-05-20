真情侣正面交锋！全新韩剧《拜托戒酒吧》秀英酗酒成性，郑敬淏《劳务师卢武镇》替鬼伸冤～

韩国实力派演员「郑敬淏」和少女时代成员「秀英」爱情长跑长达13年，一直都是圈中模范情侣档，这次他们将正面对决！说的正是二人分别主演的新剧《拜托戒酒吧》和《劳务师卢武镇》同在本月开播，两套剧集各有看头，作为韩饭的你当然无须挣扎，只要直接点开Viu便可以免费紧贴最新放送！

秀英化身酒鬼 为剧集「最后一次穿校服」

韩国浪漫喜剧《拜托戒酒吧》讲述出身於酒鬼世家、比男人还会喝酒的精英汽车维修师韩锦宙（崔秀英 饰）因为酗酒使生活与人际关系出现裂痕，为了与酒断舍离，她决定重返家乡，期间遇上了非常讨厌酒的医生初恋徐义准（孔明 饰），她靠酒逃避现实，他则视酒为毒药，由此开启一段笑泪交织的戒酒疗愈之旅。





《拜托戒酒吧》是韩国首部以「戒酒」为主题的电视剧，正如大部分热爱喝酒的韩国人，秀英饰演的韩锦宙无酒不欢，更被贴上「酒鬼」称号，对此她形容角色：「她已经到了酗酒的地步，没有酒就睡不著⋯⋯一开始我专注和导演讨论该如何设定角色的酗酒程度，然而当我实际观察周围的人时，我发现不少人看起来根本不像酗酒者。随著韩锦宙感受到家人的爱，她会得到治愈且逐渐变化，现实中的我也成功戒酒了。」剧中不仅描写了韩锦宙搞笑的戒酒过程，也不乏初恋情人重逢的浪漫故事，谈到现年35岁的秀英再度为戏披上校服，她不禁笑言：「可能是我最后一次穿校服了，能够从高中演到30岁，而且和『初恋代表』孔明一起经历这段旅程，真的很感谢，他也让我感到很安心。」





「郑少女」意外获阴阳眼 帮鬼魂申冤

全新奇幻喜剧《劳务师卢武镇》讲述平凡律师卢武镇（郑敬淏 饰）为了支付办公室的租金而到处奔波，岂料他却因为意外陷入生死关头！从鬼门关走一回后，他竟然得到一双阴阳眼，从此他接受幽灵们的委托，为他们解决各种劳动问题，并展开了连串荒谬爆笑的趣事。



「郑少女」郑敬淏向来擅长演绎喜剧角色，近年还凭藉《机智医生生活》、《浪漫速成班》等作品人气急升；当被问及「卢武镇」吸引他的原因时，郑敬淏表示：「因为我看到了他作为人类和律师的成长，后来他还抚平了亡魂的怨恨！我在开拍前透过与劳务律师见面来了解这份工作的性质，由於武镇并不是一个追求利益的角色，所以我将他设定为头发凌乱、外表朴素的人，以凸显他这一面。」他也搞笑表示这是他从影以来第一次和「鬼魂」合作，因此在演绎被附身的过程中，认真地学习了不同手势，务求展现自己的全新一面。



虽然情侣档有作品同期回归、正面对决，不过郑敬淏却在节目上表示毫不尴尬：「我们在外面常常聊工作，所以真正见面的时候，基本上不谈工事。（你们会互相观看对方的作品吗？）为甚么不看呢？这次她的电视剧收视率特别好，因为我喜欢喝酒，所以我认为秀英是因为我才想接拍这部电视剧的。」

《拜托戒酒吧》 逢星期一、二在Viu上架，《劳务师卢武镇》则将於5月30日起逢星期五、六在Viu登场，香港观众现在即可於电视收看韩剧《拜托戒酒吧》 、《24小时健身俱乐部》和《鬼宫》，煲尽话题韩剧。

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