BOYNEXTDOOR横扫五月第3周 HANTEO 韩国音乐周榜，达成「All-Kill」的超狂纪录～

人气新生代男团 BOYNEXTDOOR 夺下 HANTEO CHART 音乐网 5 月第 3 周「周榜冠军」的殊荣。

根据 HANTEO CHART 於 19 日上午 10 点公布的 2025 年 5 月第 3 周周榜结果，BOYNEXTDOOR 同时登上世界榜与专辑榜的冠军宝座。



BOYNEXTDOOR 以 1 万 2960.04 分的世界指数荣登世界榜榜首。紧接著是 BTS 防弹少年团 JIN 以 1 万 501.20 分名列第 2，ENHYPEN 则以 9951.87 分位居第 3。

▼ BOYNEXTDOOR 新歌〈I Feel Good〉MV，5月13日公开后，目前已累积3091万观看次数：



此外，BOYNEXTDOOR 也拿下周专辑榜冠军，横扫 5 月第 3 周周榜。他们的第 4 张迷你专辑《No Genre》以 115 万 8283.80 分（销量 108 万 7010 张）的专辑指数夺冠。



周专辑榜第 2 名是 JIN 的第 2 张个人迷你专辑《Echo》，专辑指数为 94 万 5706.44 分（销量 72 万 8070 张），第 3 名则是 MIYAO 首张迷你专辑《MY EYES OPEN WIDE》，专辑指数为 38 万 3051.50 分（销量 25 万 5005 张）。

HANTEO CHART 的 5 月第 3 周周榜统计期间为 5 月 12 日至 18 日。世界榜是根据专辑、音源、认证、社群平台与媒体等面向的全球数据汇整而成，而专辑榜则以全球专辑销售量计算出的专辑指数为依据公布排名。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻