【韩网热门】Red Velvet - IRENE & SEULGI新专预告照「牡蛎珍珠」被批暗示太露骨！公司火速删除

女团Red Velvet小分队IRENE & SEULGI将於26日发行第二张迷你专辑《TILT》，近日释出多组预告照片，其中以「牡蛎珍珠」为首引起争议。

一开始公开的预告照大多获得好评，IRENE和SEULGI做了相似又不同的造型，令人联想到双生、互相依靠或对立等概念，独特的影像风格引起不少期待。

直到公开这张「牡蛎珍珠」，令网路舆论氛围开始转向。 图中是一只剖开的牡蛎，内部摆放4粒珍珠，细看上面依次写有英文「Take Me Too High」。



韩网友认为该画面的性暗示过於直接和强烈，若以男偶像做类比的话，大概相当於把「流淌炼乳的香蕉」当做回归预告照。



从这个争议点开始，网友指出其他部份预告照也存在讨论空间，例如一位成员将另一位成员按倒在地、用高跟鞋踩踏头颈，还有以酒店卧房及地毯为背景的照片等。









有人认为IRENE & SEULGI本次概念十分新颖大胆，尤其在西方粉丝中颇受欢迎。 也有人怀疑她们刻意营造同志氛围，也就是「Queerbaiting」（吸引性少数族群的诱饵），类似中文「卖腐」的含义。 加上「牡蛎珍珠」画面，给人以直男视角消费女同志内容的不适感。目前SM娱乐已将该图从SNS删除。

韩国网友评论：

1. 但凡没有牡蛎，这次的预告照都反响非常好...

2. 究竟是谁想到牡蛎的，太露骨、老土、流於表面了

3. 怎不干脆用鲍鱼呢？

4. 暗示要若隐若现才好，太过直接地硬塞给人，只会让人反感...

5. K-POP的性暗示和对性吸引力的表现越来越严重了

6. 这不是19禁专辑，对未成年人而言也不算很好的方向吧

7. SM其实是那个SM吗

8. 其实只有那张牡蛎有点恶心，其他的人物照片都很赞

9. 不过从留言来看，真正的Queer们反而很喜欢kk

10. 我喜欢Queer概念，但牡蛎真的超无语kkkk

11. 她们又不是真正的Queer，做这种概念就是Queerbaiting，纯利用罢了

12. 我是Queer，感觉意图太明显了，反而令人不快

13. 我是Queer，就算只是作为概念来呈现，我也觉得很好。 毕竟还能在哪里看到女女概念的内容呢

14. 是不是因为牡蛎能够变换性别，所以具有象徵意义呢？ 在英美文学里，有时会把牡蛎作为对性别认同混乱者的隐喻

15. 这哪里是男性取向啊... 男人喜欢的女女情节首先得脱衣服，这一看就是瞄准女粉丝的，很多女生即便不是同志也喜欢那种暧昧危险的氛围。而且Red Velvet粉丝本来就是女性占压倒性多数。

16. 男人之间也会搞一些bromance嘛，有什么问题

出处：https://theqoo.net/hot/3740327464

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