《机智住院医生生活》大结局看点！继吴怡瑛＆具道圆之后，还有新情侣？「笑面狐狸」明恩媛结局备受关注！

高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演的《机智住院医生生活》将在本周迎来大结局，大家是不是也舍不得看完呢？就和小编一起来了解一下最后2集的看点吧！

在钟路律帝医院妇产科工作1年的住院医师吴怡瑛（高允贞 饰）、表南景（申始雅 饰）严在一（姜有皙 饰）、金思备（韩艺智 饰）分别辗转於妇科、产科，站在选择专业的十字路口上。受到产科教授徐贞暋（李凤辇 饰）和孔琦善（孙智允 饰）影响的吴怡瑛和表南景，与妇科教授柳宰辉（李昌勋 饰）关系密切的严在一和金思备，四人最后会做出什么样的选择？



除了刚刚开始恋爱的吴怡瑛和具道圆，还有前任偶像严在一和粉丝金思备的关系也备受关注。吴怡瑛和具道圆因爲医院人们的视线，约定秘密恋爱，但...偶然被严在一目睹两人牵手走出来，他们能否保守秘密到最后？



而严在一亲切地照顾著曾是自己粉丝的金思备，大步走近她的样子让人心动不已！第11集的先公开中，金思备推著坐在轮椅上的严在一，帮他做了很多事情正准备离开的时候，严在一又要她帮忙拿白袍、拿笔，还问他：「金思备你什么时候回来？午餐时？还是四点手术结束后？」金思备要他自己看著办，但严在一说他自己无法去吃饭，在撒娇过后...金思备表示手术结束会再联络他，好奇他们之间的关系会发生什么样变化呢！



产科第2年研究医师明恩媛（金惠仁 饰）以成爲教授爲目标，抢夺别人的功劳，比起患者的安全，更重视综艺画面等恶行，引起观众们的愤怒。尽管吴怡瑛毫不掩饰自己的正义感，但明恩媛的总是运气非常好，究竟她会有什么样的结局呢？ 另外，爲了拥有孩子而努力的吴姝瑛（郑云鲜 饰）、具胜圆（郑顺元 饰）夫妇能否成爲妈妈和爸爸也备受关注。



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