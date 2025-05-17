《機智住院醫生生活》大結局看點！繼吳怡瑛＆具道圓之後，還有新情侶？「笑面狐狸」明恩媛結局備受關注！

高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演的《機智住院醫生生活》將在本週迎來大結局，大家是不是也捨不得看完呢？就和小編一起來了解一下最後2集的看點吧！

在鐘路律帝醫院婦產科工作1年的住院醫師吳怡瑛（高允貞 飾）、表南景（申始雅 飾）嚴在一（姜有皙 飾）、金思備（韓藝智 飾）分別輾轉於婦科、產科，站在選擇專業的十字路口上。受到產科教授徐貞暋（李鳳輦 飾）和孔琦善（孫智允 飾）影響的吳怡瑛和表南景，與婦科教授柳宰輝（李昌勳 飾）關係密切的嚴在一和金思備，四人最後會做出什麼樣的選擇？



除了剛剛開始戀愛的吳怡瑛和具道圓，還有前任偶像嚴在一和粉絲金思備的關係也備受關注。吳怡瑛和具道圓因爲醫院人們的視線，約定秘密戀愛，但...偶然被嚴在一目睹兩人牽手走出來，他們能否保守祕密到最後？



而嚴在一親切地照顧著曾是自己粉絲的金思備，大步走近她的樣子讓人心動不已！第11集的先公開中，金思備推著坐在輪椅上的嚴在一，幫他做了很多事情正準備離開的時候，嚴在一又要她幫忙拿白袍、拿筆，還問他：「金思備你什麼時候回來？午餐時？還是四點手術結束後？」金思備要他自己看著辦，但嚴在一說他自己無法去吃飯，在撒嬌過後...金思備表示手術結束會再聯絡他，好奇他們之間的關係會發生什麼樣變化呢！



產科第2年研究醫師明恩媛（金惠仁 飾）以成爲教授爲目標，搶奪別人的功勞，比起患者的安全，更重視綜藝畫面等惡行，引起觀眾們的憤怒。儘管吳怡瑛毫不掩飾自己的正義感，但明恩媛的總是運氣非常好，究竟她會有什麼樣的結局呢？ 另外，爲了擁有孩子而努力的吳姝瑛（鄭雲鮮 飾）、具勝圓（鄭順元 飾）夫婦能否成爲媽媽和爸爸也備受關注。



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