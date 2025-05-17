青春男團ALL(H)OURS三度訪台感受粉絲暖心！終於吃到「包餡」地瓜球，許願夜市行程〜

七人韓國男團ALL(H)OURS出道僅15個月，今日已經是他們第三度訪台，也對於台灣的美食「地瓜球」有執念，這次一定要吃到才行。而現在台灣的天氣也逐漸轉為炎熱，芒果冰更是全員一致推崇的最愛。







成員們也對於台灣粉絲們的喜愛表達感謝之意，除了每次來台總是受到熱情的歡迎，他們提到時常在海外演出，行程忙碌以外也不免有比較長時間的飛行，粉絲總是擔心他們因此感到疲憊，也會貼心詢問他們的狀況，這點讓他們感受到關懷，覺得很暖心也很感動。







對於台灣知名的美食，更是七位大男生不能錯過的。尤其他們之前沒有吃到的地瓜球，這一次終於如願以償，隊長提到他所吃到的地瓜球並非空心而是有包餡料的，就像韓國的鯛魚燒一樣，讓他覺得比想像中更加好吃。成員們也提到上一次來台北進行MV的拍攝，雖然有到類似夜市的地方去取景，但卻因為行程忙碌而無法真正的去逛夜市吃東西，沒能體驗到粉絲們所推薦的台灣夜市氣氛，所以他們這次向經紀人敲碗，爭取時間能夠有逛夜市的行程。







剛畢業的團中忙內ON:N也分享了自己的畢業典禮，哥哥們都到場祝賀更送了花給他，讓他備受感動，接著ON:N跟前來參與的父母吃飯之後，隨即又回到公司練習了。此時Minje卻提到自己畢業的時候只有ON:N來了，原來是因為Minje畢業典禮的日子與公司行程撞期，成員們想去也去不了，所以大家才在ON:N的畢業典禮加倍慶祝。







對於團體的宿舍生活，成員們透露了一些有趣的規矩。為了讓大家更有時間觀念，ALL(H)OURS也立下了「遲到就要幫全隊洗衣服」的鐵則，的確相當奏效，不過被問到「誰是那一位最常幫大家洗衣服的人」，答案就是Minje，而他趕緊解釋說自己就是為了想幫大家洗衣服才刻意遲到的，相當有趣。







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