《机智医生生活》又有售后！金大名将特别出演郑敬淏的新剧《劳务师卢武镇》，剧照曝光吸引视线！

两位感情真的很好啊！期待他们在剧中的合作！

MBC新剧《劳务师卢武镇》由郑敬淏、薛仁雅、车学沇（N）主演，讲述能看见鬼魂的劳务律师在解决劳动问题时四处碰壁、历经波折的奇幻喜剧。



剧中，郑敬淏饰演能看见鬼魂的劳务律师「卢武镇」，他为了赚取办公室房租，他在劳动现场四处游荡，在鬼门关走了一遭活过来之后，迫不得已开始解决鬼魂们委托的劳动问题并在这个过程中逐渐成长。



而他的好友金大明也将在《劳务师卢武镇》首播特别登场，他饰演「卢武镇」的前职场同期「正民」一角，将展现一下子改变武镇人生的强烈存在感。公开的剧照中，正民望著武镇露出微笑，武镇则露出惊讶的表情，期待两人在剧中的合作！



特别是郑敬淏和金大明在《机智医生生活》系列中作爲医大同期合作，受到很多人的喜爱。两人在作品外也有著著好友情，之前郑敬淏还出席金大明的毕业典礼，而这次换金大明来应援郑敬淏啦！



另外，《劳务师卢武镇》是电影《揭密风暴》、《小森林》林顺礼导演首部执导的电视剧，由《D.P：逃兵追缉令》金普通编剧和电影《我的野蛮娇妻》刘胜熙编剧共同创作剧本，将在5月30日首播。

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