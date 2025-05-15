《機智醫生生活》又有售後！金大名將特別出演鄭敬淏的新劇《勞務師盧武鎮》，劇照曝光吸引視線！

兩位感情真的很好啊！期待他們在劇中的合作！

MBC新劇《勞務師盧武鎮》由鄭敬淏、薛仁雅、車學沇（N）主演，講述能看見鬼魂的勞務律師在解決勞動問題時四處碰壁、歷經波折的奇幻喜劇。



劇中，鄭敬淏飾演能看見鬼魂的勞務律師「盧武鎮」，他為了賺取辦公室房租，他在勞動現場四處遊蕩，在鬼門關走了一遭活過來之後，迫不得已開始解決鬼魂們委託的勞動問題並在這個過程中逐漸成長。



而他的好友金大明也將在《勞務師盧武鎮》首播特別登場，他飾演「盧武鎮」的前職場同期「正民」一角，將展現一下子改變武鎮人生的強烈存在感。公開的劇照中，正民望著武鎮露出微笑，武鎮則露出驚訝的表情，期待兩人在劇中的合作！



特別是鄭敬淏和金大明在《機智醫生生活》系列中作爲醫大同期合作，受到很多人的喜愛。兩人在作品外也有著著好友情，之前鄭敬淏還出席金大明的畢業典禮，而這次換金大明來應援鄭敬淏啦！



另外，《勞務師盧武鎮》是電影《揭密風暴》、《小森林》林順禮導演首部執導的電視劇，由《D.P：逃兵追緝令》金普通編劇和電影《我的野蠻嬌妻》劉勝熙編劇共同創作劇本，將在5月30日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞