「浪漫的代名词」丁海寅＆《外伤重症中心》「黑道」贺营合作Netflix新剧《这糟糕的爱情》首次同框合照公开！

全新浪漫喜剧《这糟糕的爱情》正式确定由丁海寅与贺营主演，并已启动制作，新鲜组合的浪漫化学反应令人期待～。

《这糟糕的爱情》讲述失忆的检察官高恩世（贺营 饰），与自称是她男朋友的拳击教练张泰河（丁海寅 饰）之间，令人心动又黏腻的同居生活。由《你喜欢布拉姆斯吗》、《与恶魔有约》等作品中展现细腻感性执导风格的导演金将汉执导，剧本则由继《You Raise Me Up》后时隔四年再度与金导合作的编剧毛智惠执笔，团队默契十足。



特别是被誉为「浪漫剧高手」的丁海寅，与凭Netflix《外伤重症中心》深受观众喜爱、外号「黑道」护理师的贺营搭档，全新组合引发关注。

▼丁海寅将化身为表面冷漠、内心热情的「张泰河」，一位曾是前途无量的青少年拳击选手，却成为黑道份子，如今脱离组织、在拳击馆担任教练。在为了彻底退出组织而执行的最后任务中，他遇见了失去记忆的命运初恋高恩世，从此展开一场攸关性命的谎言。



从《经常请吃饭的漂亮姊姊》、《春夜》等真实感十足的爱情作品，到首次挑战浪漫喜剧便获得好评的《妈妈朋友的儿子》，丁海寅一再证明他在爱情戏中的实力，此次将以一位为爱不惜一切的炙热男主角回归。





▼贺营则饰演患有失忆症、隶属首尔中央地检反贪部的检察官「高恩世」。她凭藉亮眼的办案成绩，深受前辈信赖，是个自带「懂事、干脆、俐落、有Sense」特质的菁英检察官。为了抓住「升官」的绝佳机会，她追查一个暴力组织，却意外卷入事故。苏醒时，她已在一间位於乡下、充满手工麦芽糖工作坊的陌生医院，面前则出现了自称是她「男朋友」的张泰河。



贺营将细腻诠释在「糟糕」人生低谷中，却又无可救药被张泰河吸引的高恩世。先前她在《外伤重症中心》中饰演敢言干练的千蔷薇，受到观众热烈喜爱并留下深刻印象，而这次则将透过与众不同的浪漫喜剧，再次带来满满心动。



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