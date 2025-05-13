这样的朴宝剑是第一次见！《Good Boy》最新剧照「脸蛋身材都很耀眼」，本人还透露每集都有动作戏！

光是预告就有好多不同面貌，感觉尹东柱也会成为朴宝剑的人生角色之一！

由朴宝剑、金所泫、吴正世、李相二、许城泰和太元硕主演的JTBC新剧《Good Boy》讲述通过奥运特招成爲警察的奖牌得主们，用警察证件代替奖牌，与充满不法行爲的世界进行斗争的故事，是一部结合喜剧、动作、爱情的电视剧。



公开的最新剧照中，朴宝剑脸上有著明显的瘀青和血迹，眼神感觉有著满满的故事。他饰演的「尹东柱」曾是奥运拳击金牌得主，现在却成为警察，站在犯罪的最前线。这样的他，背后充满不轻易放弃、不推卸责任的态度，以及把某人必须要做的事情当作自己份内的事情的决心。



朴宝剑表示：「从炙热的夏天拍到鼻尖发冷的冬天，每集都有动作戏，期待和最棒的工作人员一起制作的所有场面。」制作组也有自信地说：「动员了汗水、伤口、眼神、呼吸等所有要素，让尹东柱活了下来，每个场面都能感受到他带来的新魅力。」



而剧照一曝光，也立即引发热烈讨论，韩网友：「宝剑啊！很感谢你的努力工作呜呜」、「虽然是血汗泪，但好帅啊」、「天啊，宝剑啊...」、「果然美男是白 T-shirt 啊」、「令人期待」、「脸长得很好看」、「期待《Good Boy》播出」、「哎呦太好了... 好像变得更帅了」、「脸蛋身材都很耀眼」等等。

另外，《Good Boy》由《怪物》、《坏妈妈》沈娜妍导演执导，《打架吧鬼神》、《火星生活》李大日编剧执笔，将在5月31日首播。

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