【预告】金赛纶遗属今日下午召开紧急记者会：揭露金秀贤重大犯罪行为

已故金赛纶遗属方面将於今日（7日）召开记者会。

6日，YouTube频道「横竖研究所（以下简称『横研所』）」方面预告称：「7日下午2点（韩国时间）将召开『金秀贤重大犯罪』（김수현 중법죄）的爆料记者会。」



随后补充说明：「记者会将由横研所代表金世义（김세의）与法律事务所『富裕』的代表律师夫硕智（부지석）共同主持。」夫智硕律师是已故金赛纶遗属方的法律代理人。 记者会地点也一并对外公开。 他们还表示：「若无法确认身分，将不得入场。 原因在於只要看到我们记者会的内容就会明白，这次的事件非常严重。」



此前，金赛纶遗属於今年3月曾主张，演员金秀贤从2015年11月19日到2021年7月7日之间，也就是金赛纶未成年期间，与她交往达六年; 并指出在她离开所属公司后，金秀贤所属的「Gold Medalist」公司向她发出催债函，要求偿还7亿（韩币，下同）债务，对她造成了心理压力。 他们一直要求金秀贤做出真诚的道歉。

3月27日遗属方面召开记者会，公开了金赛纶未成年时期与金秀贤的KakaoTalk对话，并指出在两人分手后，金秀贤方面施加7亿还款压力，令她身心痛苦，并提出相关证据。



随后，金秀贤也在3月召开记者会表示，自己是在金赛纶成为成年人后、约於2019年间与其交往，时间约为一年。 他强调在对方未成年期间并未与其交往。 对於金赛纶遗属公开的KakaoTalk对话重构版本，他则质疑内容遭到窜改，并公开了鉴定报告。

此外，金秀贤对已故金赛纶的遗属与「横研所」等人提出了刑事诽谤控诉，并索赔约120亿的损害赔偿。

▼横研所直播预告：



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