少女时代和2PM成员再次相遇！漫改剧《我夺走了公爵的初夜》下月11日播出，徐玄＆玉泽演同框照曝光！

又是少女时代遇上2PM成员的组合，这一对也是让人期待呢！

将在6月11日首播的漫改剧《我夺走了公爵的初夜》讲述平凡的女大学生穿越附身在小说中戏份不多的配角身上，无意间与小说的男主角共度一夜，展开的浪漫奇幻剧。



戏剧化后将将原本的欧洲宫廷风改为以朝鲜时代为背景，再加上徐玄和玉泽演的组合，让许多粉丝相当期待！今日（7）公开剧本阅读照，徐玄、玉泽演、权韩率、徐范俊、池慧元等主演、李雄熙导演和全善英编剧皆出席。



剧中，徐玄饰演平凡的女大学生，却在某天附身到正在阅读的小说中的女配角贵族家的小女儿「车善彩」；玉泽演饰演小说中的男主角庆城君「李范」，他是备受王室宠爱的宗亲，被封为当代冷酷的顶级美男，还拥有出众的武艺。剧本阅读结束后，徐玄表示：「真的很有意思！每个瞬间都充满了有趣的场面。」玉泽演也说：「讲述的故事和人物关系非常有趣。」让人更加好奇《我夺走了公爵的初夜》呢！



而《我夺走了公爵的初夜》开始拍摄后曾卷入破坏古迹争议，在屏山书院内部拍摄时，几名工作人为为了挂上灯笼，在木柱上钉了钉子。对此，KBS方面发表正式立场，表示：「不论什么理由，对於现场发生的情况，KBS都意识到事态的严重性，正在讨论正确掌握事态和恢复事态的最佳方法。」KBS更表示电视剧中不会出现屏山书院的画面。

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