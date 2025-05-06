《只要有空，》车胜元竟自曝有掉发危机！节目中大呼：「孔明有比我受女生欢迎吗～」后辈急否认

5月6日晚间即将再度回归的SBS街头实境综艺《只要有空，》本季首集将邀请演员车胜元担任嘉宾，为了战胜「三灾」让他使出浑身解数，直呼太累了可能要掉发了。

今天起每周二晚间9点（韩国时间）即将再度为观众们送上欢乐的SBS综艺《只要有空，》，主持人刘在锡与柳演锡将带领著嘉宾前往拜访有一小段空闲时间的民众们，并且合力进行小游戏赠送礼物给拜访对象。去年播出了两季度，一直稳坐同时段节目收视冠军，成为周二综艺的最强者，也嚷观众们相当期待新的一季播出。



第三季的首度回归将在今晚登场，邀请到的嘉宾则是《一日三餐》的车胜元以及《在我死前一周》男主角孔明，与其他嘉宾不同，车胜元展现前所未有的轻松感，相对於想完成任务而坐立不安的刘在锡以及柳演锡，车胜元更表示自己即使输掉游戏也没有罪恶感，相当超然放松的样子，更令观众们期待他的表现。但是当游戏一开始却激起了车胜元的胜负欲，从置身事外到过度投入，让全场气氛转为沸腾。



车胜元甚至拿掷骰子没办法，还直呼自己今年开始进入「三灾」阶段，但他几乎在练习的时候就挑战成功，他还不忘自嘲「谁叫我是三灾人」，胜负欲爆棚的车胜元让刘在锡哭笑不得，更问车胜元说「哥，你为什么要那么认真？」全心全意投入游戏的车胜元更大呼「今天太累了，感觉回去会掉发」让全场笑声不断，没想到帅气傲娇的车胜元也有掉发危机吗？



节目中车胜元从一登场就与刘在锡的你一言我一语斗嘴相当有趣，还开玩笑说只要刘在锡一人主持就能独撑全场，让柳演锡尴尬笑了起来，车胜元也透露自己正在与柳演锡合作电影拍摄，这是他表现爱意的方式，而非直接称赞。刘在锡称赞孔明受到许多女性观众们喜爱，车胜元还问「为什么？有比我更受女性欢迎吗？」，即将引爆笑点的《只要有空，》将於今晚播出。



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