【韩网热门】一个人在咖啡厅坐8小时，算给人添麻烦吗？细节公开超反转：「老板在等您呢」

原PO因为不喜欢K书中心，偏爱空间开阔的咖啡厅氛围、即便有些噪音也无妨，所以经常去咖啡厅读书，每次都会待上8小时左右。 朋友说这样做会给人添麻烦，原PO於是问：即便多点饮料也算添麻烦吗？

「昨天一进门就点了奶昔+面包，一个半小时后加点三明治+费南雪（法式蛋糕）+美式，过一阵又点了盐味卷饼+水果气泡饮，最后点了盐面包+费南雪+美式+三明治。

所以，即便不喜欢也应该去K书中心吗...」

韩国网友评论：

1. 老板现在也在等你呢，赶快去吧

2. 这程度是vvip客户吧？

3. 明明是尊贵的客人，不去的话老板会伤心哦

4. 老板已经在找适合学习时听的歌单，下次会铺红毯迎接您

5. 老板：那位朋友请闭嘴

6. 天呐，8小时之内可以吃下这么多吗kkkk

7. 一个人点了4人份的饮食，老板超开心的

8. 很快就会拥有专属座位了

9. 真能吃啊，每隔两小时就点餐一次，真的可以消化吗？？

10. 老板看到你从远处过来的身影就开始心动了

11. 这不叫添麻烦，叫出手阔绰

12. 单是饮料就接近2万韩元kkk这种客人很好啊，很多咖啡厅读书族只点一杯2千多元的饮料就坐5个小时以上

13. 这叫做优秀客人，来自前任咖啡甜点店老板的肯定

14. 点这么多还不吵不闹只是读书的客人，真的非常欢迎

15. 其实不是去学习，是去做吃播的吧？ kkk

16. 原PO唯一需要注意的事项：血糖水准

17. 老板讨厌的咖啡厅读书族：点一杯美式就坐整天，还耗电。 老板喜欢的咖啡厅读书族：冷却时间一过就点两人份，我们的亲人

18. 对於小咖啡厅而言，有一两位客人在里面真的很有帮助，毕竟没人会对空无一人的店感兴趣

19. 话说回来，真的有在读书吗？kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3722538118

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