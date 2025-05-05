虛擬男團PLAVE六月確定在日本出道！將發行單曲《捉迷藏》團隊知名度與影響力持續攀升中～

擁有極高人氣的虛擬偶像團體 PLAVE 將於今年 6 月正式進軍日本，消息一出立刻引發熱烈關注。

PLAVE 透過官方 SNS 頻道公開日本出道單曲《かくれんぼ》（카쿠렌보）的預告形象，並宣佈將於 6 月 16 日正式發行。

單曲名稱《かくれんぼ》意為「捉迷藏／躲貓貓」，對應英文是「 Hide and Seek 」，韓文則為「숨바꼭질」。公開的預告照以清幽的日本地下通道為背景，呈現在攝影機螢幕中有 PLAVE 成員們的身影，整體風格復古神秘，令人倍感好奇與期待。



PLAVE 的首張日本單曲將於 5 月 8 日上午 11 點起，在各大音樂網站展開實體專輯預購。專輯預計於 7 月 9 日正式發售，並將依序寄送。此外，日本官方粉絲俱樂部也於2日正式開站。

另一方面，PLAVE 是由藝俊、諾亞、斑比、銀虎、河玟五位成員組成的虛擬男子團體，於 2023 年 3 月出道。去年推出的第二張迷你專輯《ASTERUM 134-1》曾登上日本 HMV&BOOKS K-POP 銷售榜冠軍，在日本的知名度與影響力持續攀升。



而今年 2 月發行的第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》則創下 Melon 全站發行專輯中 24 小時內最高串流紀錄，成為史上唯一同時擁有「最短時間進入十億俱樂部」與「24 小時最高串流百萬專輯」兩項紀錄的藝人。隨著此次日本出道單曲的發行，PLAVE 有望進一步拓展全球版圖，備受矚目。

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