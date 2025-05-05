「我是去卖衣服啦」宋智孝《RM》迟到爆金句！内衣销量与节目表现陷两极评价

SBS人气综艺《Running Man》4日播出内容引发热议，成员宋智孝因首次自驾前往拍摄地导致迟到，意外成为节目焦点。本期以「创业代表争夺战」为主题的录制中，成员们以吸睛造型亮相抱川拍摄现场，却因宋智孝的缺席出现意外插曲。

节目开场时，金钟国率先抵达山坡拍摄地，展现健身达人的敏捷身手，笑称「这种地形最适合调整节奏」。随后抵达的刘在锡、池锡辰、梁世灿等人以夸张的「创业家造型」登场，白色西装搭配礼帽的浮夸装扮被刘在锡调侃为「Trot四大天王联欢会」。 池锡辰佩戴装饰帽与墨镜的华丽造型更引发成员爆笑，他本人也疑惑表示：「为什么我们收到的讯息都不一样？」



当所有成员完成开场拍摄后，唯独未见宋智孝身影。 池锡辰向制作组透露：「智孝坚持要自己开车来，结果在抱川迷路了。」约半小时后，宋智孝气喘吁吁跑上山坡连声道歉：「对不起！这个山坡真的太要命了！」面对池锡辰「你是紧张过度才会这么累」的调侃，她幽默回应：「其实我是去卖衣服才迟到的啦！」更反将一军笑指池锡辰的造型像灯具推销员，机智化解尴尬气氛。



值得关注的是，宋智孝近期在电商领域展现商业影响力。池锡辰日前在自己的YouTube节目中爆料宋智孝自从出演金钟国健身节目后个人经营的内衣品牌销量激增，印证其「带货女王」的称号。

不过此次迟到事件引发部份网友争议，留言区出现「既然要专心做生意不如退出节目」、「作为元老成员应该更专业」等批评声浪，也有观众认为「偶尔失误反而展现真实面貌」、「她应该是在开玩笑，而不是真的为做生意而迟到」、「她是因为迷路才迟到的吧」等。

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