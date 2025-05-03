《我独自生活》朴娜勑自宅失窃事件后近况公开，压力超大甚至严重脱发！

在昨晚（2日）播出的MBC综艺节目《我独自生活》中，喜剧演员朴娜勑的脱发状况引起网友们广大的关注。（有脱发问题者，请留意这篇的注意事项，文末补充了11点NG行为给大家参考）

朴娜勑最近因自宅失窃事件备受煎熬。她前往脱发管理中心检查时，被测出压力指数非常高。睡眠品质也仅有一般标准的30分左右。



她坦言：「其实最近发生了很多事，这八天的感觉就像过了八年一样。」透露了自宅遭窃、财物失窃的痛苦经历。她在摄影棚中说：「其实现在法律上的问题都解决了，所有东西都已经找回来，也已经整理好了，现在终於可以好好的睡觉。」

但与此同时，由於老化的影响，40多岁的朴娜勑也面临脱发问题。据说女性年纪增长后也会分泌男性荷尔蒙，到了50岁左右有不少人会出现掉发情况。



与20～30岁相比，她的头顶明显稀疏。她感叹道：「背上的肉、肚子的肉我都不觉得丢脸，不知为何头顶的肉被看到却让我觉得羞耻。」



她下定决心要治疗脱发，询问了各种营养补充品的资讯，并积极搜集各种头皮护理的知识。结果发现像是直射阳光这件事对头皮很不好之外，长了白发时也最好不要自己拔掉。



▼小编这边也补充一下我个人知道的脱发（or秃头）ＮＧ行为：

1. 过量抽菸或酗酒

2. 频繁染烫

3. 未做好护发管理（头皮管理的消息可多留意）

4. 高盐过甜或是太油的重口味饮食习惯

5. 过度熬夜睡眠不足

6. 头发绑太紧

7. 枕头套或毛巾太久没清洗（建议一～两周就要清洗替换）

8. 头发洗完要尽可能吹干

我独节目补充：

9. 长白发不要自己拔掉（建议可以用剪刀剪断就好）因为强行拔白发，容易引发毛囊发炎，甚至引发掉发危机。

10. 长时间被阳光直射。

11. 压力过大，须适时放松心情

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