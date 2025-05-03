《比天堂还美丽》为什么不见女主角的20代？韩志旼神秘身份成最大悬念！网友推测疯传中

JTBC新周末剧《比天堂还美丽》持续掀起热议！在4月27日播出的第4集中，由韩志旼饰演的「小絮」仍旧未揭开真面目，让观众们的好奇心彻底爆棚！尤其是过去回忆片段中，虽然高乐俊（孙锡久 饰）20多岁的模样率先曝光，但金惠子饰演的海淑年轻版却迟迟未现身，吊足大家胃口。

在剧情中，小絮本该坠入地狱，却被高乐俊「英雄救美」带到了天堂。 不过抵达后，她丧失了所有记忆，只剩下「高乐俊」这个名字深埋心底，也因此与海淑之间爆发了紧张对立。

目前网路上流传多种疯狂推测：

1. 第一派认为，小絮其实是李姃垠饰演的「李英爱」！不只行为举止神似（比如拿平底锅暴打人），连发型、撑伞护人的小动作也一模一样。 然而，反方则质疑：年轻的李英爱，海淑不可能认不出来吧？ 而就在众说纷纭之际，第4集末，李英爱坠入地狱的场面直接上演，让猜测陷入混乱！



2. 另一派则猜测，小絮可能是高乐俊的妈妈——也就是李海淑的婆婆！支持者们指出，剧本企划书中曾暗示：「经历夫妻争吵、又与年轻的婆婆展开婆媳战争。」



3. 也有人脑洞大开，认为小絮是高乐俊与海淑流产后未出生的孩子。 因为小絮的名字和「葡萄」一样可爱，像是埋下的伏笔。 还有网友细心分析：「看到某段爷爷杀奶奶的回忆后，怀疑是恋爱、占卜、跳车事故串联起来的灵魂互换情节！」



4. 除了这些外，另有一种理论认为，海淑在开始从事地下放贷工作后，温柔的「贤内助人格」和冷酷的「债主人格」分裂成了两个人。 每次收债后回家前特地喷香水、漱口，甚至狗狗们也嗅出「味道不一样」，被视为重要线索。

从第2集到第4集，小絮的真正身份依然扑朔迷离，观众们对接下来的剧情发展简直期待到不行！尤其是制作发布会上，韩志旼与李姃垠曾透露，原本并没有出演计划，是因为想「守护金惠子前辈」才特别为她们量身打造了这两个角色，让这部剧更加充满感情深度。



《比天堂更美丽》讲述的是80岁的海淑，在天堂意外重逢年轻版丈夫高乐俊，展开一段横跨生死、感人至深的现代奇幻爱情故事。

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