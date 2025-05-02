机智医生元老团队再出击！美都与Fa La Sol再度为《机智住院医生生活》演唱非改编而是全新制作歌曲的OST～

由《机智医生生活》五位主要演员曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏与金大明所组成的乐团组合「美都与Fa La Sol」将再度为《机智住院医生生活》发表新曲。

Studio MaumC在5月4日下午6点即将透过各大音源网站公开，乐团组合「美都与Fa La Sol」所演唱的tvN电视剧集《机智住院医生生活》OST第八首《总有一天会耀眼夺目的》。而不久前「美都与Fa La Sol」也曾先为《机智住院医生生活》演唱了OST第四首《아마추어》未成熟，这首歌曲是由歌坛前辈李承哲在2012年所演唱的，不过《总有一天会耀眼夺目的》将是「美都与Fa La Sol」首度问世的全新歌曲，意义更加重大。



《总有一天会耀眼夺目的》这首歌曲是旋律上搭载著本部作品《机智住院医生生活》与剧情相符的歌词，旋律任何人听了都能琅琅上口，留下深刻印象，歌词中也提到了「总有一天会耀眼夺目的，即使有些莽撞的失误也没关系」「拥抱著心中疲惫不堪的爱情，我们不要就此认输」等等激发大家正能量的歌词，为听众们的闪耀人生应援。



从日前「美都与Fa La Sol」演唱的第四首OST《아마추어》一公开，唤醒了许多观众们对於《机智医生生活》的记忆，纷纷敲碗希望快点看到《机智医生生活3》，而这五位主要成员也分别在每一集《机智住院医生生活》参与特别演出，成为观众们的惊喜看点。

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