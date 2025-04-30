[好片推荐]《圣夜：恶魔都市》马东石这次用拳头跟魔鬼抢人！驱魔师徐玄读咒语超有魅力～4月30日台韩同步上映

马东石携《犯罪都市》团队最新力作《圣夜：恶魔都市》今日在台湾与韩国同步上映，剧情结合了驱魔与精彩动作场面，让人一刻都不得眨眼，这一次由铁拳马东石率领著驱魔师徐玄以及影像纪录李大卫，誓言铲除黑暗势力大主教。

马东石痛快的铁拳连击，这次不是用在黑社会，而是改为附身在崇拜者身体上的恶灵，全片剧情不拖泥带水，恶灵相当难缠，攻势一波接一波，而马东石则是饰演带有过往伤痛，与魔鬼势不两立的「圣夜」社长巴宇，他到处追击难缠的恶灵，并且将报酬作为育幼院的基金。他的团队成员也是曾经被他救过一命的金君（李大卫饰）以及莎伦（徐玄饰）。



因恶灵猖狂，邪教势力四起，人们生活的城市已经逐渐被恶灵所占据，他们也附在人体内，就像一般人那样潜伏在大家生活周遭。精神科医师正媛（景收真饰）对於举止怪异的妹妹恩书（郑知苏饰）束手无策，只好求助「圣夜」团队，才发现妹妹身上的恶灵道行深厚，并且他们居住的房屋内早被恶灵所占据，「圣夜」万事俱备进行这场艰困的驱魔战争。



就像大家所熟知的西洋驱魔电影，神父或修女在过程中必须与魔鬼对话，问出魔鬼的名字，并快速念著咒语收服他回到地狱。本次少女时代成员徐玄担任驱魔师的角色，在驱魔过程中最为关键，过程中，若意志稍有不甚也可能直接被恶魔占据身体，拍摄时徐玄也吃尽了苦头，有许多需要与恶魔争斗的动作场面，加上难以消化的咒语台词，让莎伦这个角色相当亮眼。



马东石所饰演的巴宇，则是因恶灵的入侵，而失去了育幼院中的好兄弟以及像家人般存在的人们，无法及时拯救所有人，内心的罪恶感让他几度也几乎要被恶灵占据意志，幸好在关键时刻他仍记得挥动拳头清除异己，破解了这间房屋的关键问题，最终也成功阻止魔鬼带走无辜的恩书。无论是爆打黑社会还是魔鬼，马东石的动作场面依然无懈可击，本次的题材更加多元化，惊悚的气氛也营造得非常到位，喜爱驱魔题材的人更加不容错过。《圣夜：恶魔都市》於4月30日台湾韩国同步上映。



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