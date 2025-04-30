《苦尽柑来遇见你》宽植和英凡终於见面！朴宝剑还「爆料」两人交换电话号码后，李浚荣不回覆讯息 XD

日前，李浚荣和郑恩地作为嘉宾出演朴宝剑主持的音乐节目《The Seasons-朴宝剑的Cantabile》！宽植和英凡终於见面，吸引大家的视线！

朴宝剑说：「和浚荣在《苦尽柑来遇见你》作品中相遇，但因爲没有一起拍摄的场面，所以没能一起演戏，感到很遗憾。」李浚荣表示和朴宝剑在《苦尽柑来遇见你》剧本阅读和庆功宴时见过两次面，还说：「我们明明交换了电话号码。」



朴宝剑又突然「爆料」说道：「我们交换电话号码后，我给浚荣发简讯说很高兴见到他，但是...没有回覆。所以我就想『是不是说错号码了？』但是几天前开会重新联系后，发现号码是对的，所以很伤心。」李浚荣慌张地解释：「我使用的机型经常遗漏一些讯息。」郑恩地在一旁也表示李浚荣非常认生。

朴宝剑问道：「发过简讯吗？」郑恩地回答：「幸好我收到了回覆！」李浚荣又赶紧解释自己不怎么敢简讯，遗漏的讯息就有999则，朴宝剑也表示自己真的没关系！不过...李浚荣在 IG 分享录制花絮照中，还包含一张手机讯息的截图，讯息多达1245则 XD



另外，李浚荣和郑恩地主演的新剧《24小时健身俱乐部》将在今日（30日）首播，该剧讲述充满毅力的健身俱乐部馆长，破格矫正烦恼过多的会员们的人生，是一部成长浪漫喜剧。



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