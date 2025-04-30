【韩网热门】百想艺术大赏「女艺人人气赏」投票掀造假疑云！网友：不如取消吧

第61届百想艺术大赏的「PRIZM人气奖」投票正在进行中，期间却爆出了非法投票疑云。

百想艺术大赏方面宣布，从本月23日中午12点（韩国时间）起至5月2日下午4点，将进行为期10天的人气奖投票。 电视与电影部门各选出35位男、35位女候选人，最终将各选出得票最多的男、女艺人授予PRIZM人气奖。

这次投票自开启以来，部份粉丝间的激烈拉票对决便成为话题，尤其女子人气奖竞争聚焦於金惠奫、惠利与IU三人之间。网路上有声音指出，与过去五年的百想人气奖最终票数相比，今年的数据异常飙升，由此怀疑存在使用「巨集程式（Macro）」的情况。 甚至还有粉丝上传了疑似某个粉丝团实际使用「Marco」程式投票的影片作为证据。「Marco」是一种能够自动执行重复动作的程式，亦即不是人工点击，而是透过电脑反覆进行自动投票的行为。



初期排名为：第1名惠利、第2名IU、第3名金惠奫; 但目前排名已变动：第1名金惠奫（约496万票）、第2名惠利（约492万票）、第3名IU（约319万票）。这样的票数与男艺人候选人间的差距也十分悬殊。 例如金惠奫主演《背著善宰跑》中的搭档边佑锡目前虽为男子组第一，票数仅有154万票，与金惠奫相比落后超过3倍。

目前百想人气奖的前3名候选人全都受到质疑。 据悉，百想主办方也已经意识到情况，并强化了投票保安措施。 不过，主办单位是否会对这起非法投票疑云公开表态，以及未来的得奖人选是否会因此受到影响，仍备受关注。

韩国网友评论：

1. 百想应该要出面表态了吧？

2. 这种事情也能上新闻啊......

3. 金惠奫变成第一名了哈哈哈

4. 机器人人气奖

5. 百想快点把机器人票筛掉吧

6. 那三人的票加起来都快比韩国总人口多了，到时候领奖感言会很精彩吧

7. 就连小型选秀或歌手颁奖也会处理机器人问题，百想别装没看见，快处理啊

8. 金惠奫、惠利、IU都是非法机器人的受益者吧

9. 既然都上新闻了就该采取措施了，以前也有机器人争议，但这次真的是历代级的诡异，居然完全放任不管，真是让人受够了

10. 其他颁奖都会回应、筛选，为什么百想什么都不做？ 现在就算晚了也应该立刻采取措施啊，让这种机器人战争持续下去真的很诡异，对谁都没有好处

11. 但如果百想一贯装聋作哑也没用，到头来只会让得奖者变得丢脸

12. 用机器人冲人气，然后嗨到四处挑衅，简直无语，这么大规模的扰民行为打算怎么收拾？

13. 干脆废掉这个奖算了

14. 听说去年男演员那边也用机器人？ 这是传统了吗

15. 应该是有精神状况的粉丝在搞吧，真的恶心到不行

16. 明明都被发现是在刷票了，还分成更加激烈地继续刷的那边和停止的那边，对比好明显ᄏᄏᄏᄏ

17. 错的是用机器刷票的人，人气奖有什么罪

18. 看打电话去百想的人的回馈，感觉可能会有些行动，但真的太慢了，这投票不是到2号吗

19. 惠利第一的时候只报导她拿第一的新闻，结果排名一变马上就出刷票新闻是怎样ᄏᄏ

20. 要用机器刷才会出现那种数据

21. 干脆改成付费投票好了... 每人捐1000韩元帮助弱势怎么样

22. 男演员第一名应该也刷票了吧.. ᄏ不可能只有女演员那边刷

原文：https://theqoo.net/square/3715391956

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