韩国首个女同恋综《你的恋爱》才刚开播！出演者就卷入争议：BJ活动＋异性恋者，制作组回应：「确认中」

韩国首个女同恋综《你的恋爱》才刚开播，就卷入了出演者争议！

Wavve 原创综艺《你的恋爱》（ToGetHer）是以纯女性为主角的恋爱综艺，8位女出演者入住「ToGetHer之家」，在同个屋檐下，展开为期一周的同居，透过各种任务建立感情，互相交流了解确认心意，还有用来传递心声的「心动纸条箱」，制造瞹昩浪漫的配对。



这是韩国首个女性专属恋爱实境节目，上线后在各网路社区引起热烈反响，还在 X（推特）获得实时趋势第一位。特别是出演者们出色的外貌，也受到观众们极大关注。



其中出演者金里辕以直率的魅力吸引观众们视线，但是相关影片公开后，出现她过去做过不恰当 BJ（Broadcast Jockey，直播节目的主播）的活动。不仅如此，还出现金里辕是异性恋者的疑惑，出演节目的真实性也受到怀疑。随著争议逐渐扩大，金里辕删除了自己 IG 的所有贴文。对於相关争议，制作组则谨慎回应：「正在确认中！」



这也在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友：「哇～是出於什么想法出来的呢」、「以爲不会被发现吗…」、「制作组要重新剪辑了」、「是因爲觉得过去没有问题才出来的吗？还是因爲不知道会被发现才出来的？好神奇啊！本人不可能跟制作组说的」、「制作组和其他出演者被拉屎了」、「因爲好奇所以搜索了一下！呃 不要看」、「其他出演者们有什么罪过，就凭这样的一个孩子被泼了水」、「节目份量也很多，完蛋了」、「爲什么要装作是Les」、「在男人面前那样，还说什么礼节...」等等。

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