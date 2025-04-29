上半年必煲韩剧 《鬼宫》抢尽收视！陆星材苞娜16年好友变情人，金智勋倾注廿年心血

集结奇幻、驱魔、爱情和权谋於一身，由陆星材、苞娜和金智勋主演的全新韩剧《鬼宫》现已登陆「Viu」，该剧甫开播便以9.2%收视率一鸣惊人，第三集更刷新自身收视纪录，连续两星期屏霸同时段节目收视冠军，有望成为2025年上半年Top1韩剧！为甚么《鬼宫》能在一片话题剧集中突围而出？以下六大看点你绝对不能错过！

1.新颖设定 神龙化身恶神

韩剧《鬼宫》讲述姜哲（金英光特别客串）原为神龙，经历千年修炼后准备升天，没想到意外被人类婴孩目睹而染上晦气，使他再坠凡尘变成恶神。为了再次化龙，姜哲盯上巫女后代汝里（苞娜饰），汝里才华出众、灵魂纯洁，若姜哲附身於她，便能重新化龙升天；可是汝里坚拒服从，因为她早就从奶奶口中得知姜哲怨恨人类，所到之处皆寸草不生，加上奶奶恰巧在法事期间骤逝，村民皆指责汝里引来姜哲，令村落遭遇噩运，使她更加厌恶姜哲。十三年后，汝里隐姓埋名以制作眼镜维生，某次在市集意外遇见初恋、奎章阁检书官尹甲（陆星材饰），尹甲拜托女方为王（金智勋饰）打造一副眼镜，因此邀其前往汉阳入宫，可是出发当日二人在山里迷路，尹甲还被兵判一剑刺死，看在眼里的姜哲为实现升天大计，决定附身於尹甲身上，从而借活人驱体再现人间；此时汝里采药归来，却看见林中出现两个一模一样的尹甲，她才发现一个是被姜哲附身的尹甲，另一个是尹甲亡魂，她认定尹甲之死与姜哲有关，姜哲也发现自己无法抽离这副驱壳⋯⋯《鬼宫》的世界观集合人类、神龙和恶鬼，接下来他们的舞台将移师到皇宫，一方面揭开宫中的黑暗权斗，另一方面逐步拆解人妖大战，节奏定必非常紧凑。



2.揭开宫秘 人鬼合力驱魔

姜哲和汝里争执间意外坠崖，两人被王的侍卫救下送到皇宫，汝里才发现尹甲的刀伤并非姜哲所为；附身尹甲的姜哲体验到作为人类的美妙，同时也被旁人察觉到不对劲！二人听到宫内鬼怨，汝里还被水鬼拉到井里，幸得姜哲及时拯救。汝里入宫后发现宫内有一股恶鬼臭味，她想起井里水鬼，於是在宫里作法召唤，更从水鬼口中得知尹甲亡魂已被「八尺鬼」吞噬，若汝里找到对方也会落得死亡下场；与此同时，太妃找人为年幼的王子作法，原来附身在他身上的正是八尺鬼！汝里在姜哲口中得知尹甲邀她入宫并不是为了制作眼镜，而是希望她能够为王子驱魔，可是八尺鬼却在王子体内逃到王的身上，姜哲和汝里一个以法器刺伤八尺鬼、另一个召唤雷电，使它暂时消失，王也在姜哲的龙麟发现他不是尹甲的真相；另一边厢，汝里愿意将身体交给姜哲让他升天，只希望男方能助自己一臂之力驱逐八尺鬼，好救活被吞噬的尹甲⋯⋯



3.首演古装 陆星材分饰两角

剧中陆星材一人分饰才貌双全的尹甲和被恶神姜哲附身后的尹甲，前者温文儒雅，后者则随性荒唐，让不少观众大赞他演技升级，完美演绎双重人格！对此首次挑战古装剧的他也坦承极具挑战性：「我一直想挑战古装剧，这部剧融合了我喜欢的奇幻和驱魔题材，不过这对我来说真的非常困难，以往我经常饰演调皮活泼的角色，但是史剧的基调本身讲求真实而沉重的发音，今次我终於感受到古装的魅力了！而且我即使被附身了，也是尹甲的样子，所以衣服都很漂亮呢，后面几集的服装更选用了我喜欢的颜色！」



4.挑战巫女 苞娜开剧煲卡通

女团出身的苞娜近年在影视圈大放异彩，剧中汝里拒绝成为巫师、自主人生的一面都让观众留下了深刻的印象。谈到《鬼宫》是她首次挑战的奇幻作品，苞娜表示：「我一直很想尝试奇幻题材的作品，剧中出现蛇、巫师和韩国传统鬼魂，我认为非常有趣，事前我还看了以怪物为主题的动画来准备这个角色。」



5.识於微时 16年好友变情侣

同为Kpop偶像出身的陆星材和苞娜早有渊源，二人曾经在同一公司担任练习生，相识长达十六年！提到首次和好友拍摄爱情戏码，陆星材笑言：「我曾经担心能否和认识16年的人拍摄爱情戏，但是我们能够直言不讳地指出彼此的不足并加以弥补，实际上产生了协同效应，我和苞娜也在拍摄过程中逐渐产生默契，希望大家能够期待我们之间的化学反应。」苞娜亦大方透露：「一开始我也有些担心，不知道在这个男人面前能不能控制住自己的情绪，但是第一次拍摄结束后，我感觉非常自在！星材是一位很优秀的演员，感觉他甚么都做得非常好，我们作为演员和朋友彼此依赖、互相尊重。」



6.伤患重重 赌上演艺生涯

金智勋在《鬼宫》饰演朝鲜王朝的天才君主李正，不但对改革充满热诚，也将带领王室对抗八尺鬼！当被问及为何选择《鬼宫》时，他竟表示接到剧本时未感兴趣：「其实我一开始接到邀请的时候，我觉得不太有趣；但是我和导演见面后便被他说服了，剧本出来之前，我们就互相交流想法，一起塑造了王这个角色。随著剧情的推进，王的痛苦和冲突会持续不断，再加上剧中有不少动作戏，体力上相当吃力，我现在还在做针灸，有时更去韩医诊所，所以我偶然会想，要是我能年轻五岁就好了；这次我倾注了所有心血，也赌上了20年的演艺生涯！」



《鬼宫》逢星期五、六晚上在Viu香港独家播放，观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《芭妮与哥哥们》，以及更多粤语配音剧集，尽览精彩节目。



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