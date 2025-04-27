朴宝英时隔7年举办粉丝见面会！首尔门票全数售罄，澳门、曼谷、台湾都有场次

主演《大力女子都奉顺》、《照明商店》的人气演员朴宝英，睽违七年举办粉丝见面会，坦言：「真的很想念大家～。」

本次线下粉丝见面会名为《written BY》，将於6月7日在首尔广津区YES24 LIVE HALL举行，并於23日开放一般预售的同时即全场售罄，抢票过程也相当惊人。

透过这次见面会，朴宝英将与粉丝睽违约七年再次面对面交流。继韩国之后，她也计划展开横跨澳门、曼谷、台湾...等地的世界巡回见面会，与全球粉丝们见面。同步公开的巡回海报中，也附上了朴宝英的亲笔留言：「大家好吗？好久不见了，这段时间真的很想念大家。」



此外，这次见面会的名称也蕴含了朴宝英对粉丝的深厚情感。标题《written BY》中的「BY」不仅是她英文名的缩写，同时也与英语介系词「by」呼应，象徵著如今的朴宝英，是在粉丝真挚应援下书写而成的存在，展现她对粉丝满满的感谢之意。

另一方面，朴宝英近期透过多部作品展现更加深厚的演技。不仅出演了 Netflix 原创影集《精神病房也会迎来清晨》，更参与了 Disney+ 原创影集《照明商店》，近期还在 Netflix《我们的浪漫电影》中展现跨越多元类型的精湛表现。接下来，她将於5月24日透过 tvN 新剧《未知的首尔》挑战一人分饰四角，尝试崭新演技转型，海外由Netflix同步上线。



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