「金髮」朴寶英合作朴珍榮在新劇《未知的首爾》挑戰一人分飾四角，詮釋交換人生的雙胞胎姊妹！

《照明商店》、《我們的浪漫電影》演員朴寶英將在tvN全新週末劇《未知的首爾》中，挑戰一人分飾四角的演技大變身。

《未知的首爾》是一部浪漫成長劇，講述除了長相之外一切都截然不同的雙胞胎姊妹，透過一場交換人生的謊言，在過程中尋找真正的愛與人生。





劇中，朴寶英將一人分飾雙胞胎姊妹「劉未知」與「劉未來」，展現全新的演技挑戰。隨著未知與未來因某些原因互換人生，觀眾將看到假扮成未知的未來、以及假扮成未來的未知，總共四個截然不同角色的故事。



雙胞胎妹妹劉未知擁有強健的身心與堅韌的生活力，個性開朗樂觀。她因為在學生時期被發掘的短跑天賦而備受矚目，但因突如其來的意外，不得不早早放棄夢想中的跑道，轉而選擇過著短期契約工作的生活。

尤其令人期待的是，朴寶英自出道以來首次挑戰金髮造型，完美融入劉未知角色，展現全新面貌，引發觀眾好奇。



憑藉細膩的情感演技感動觀眾的朴寶英，將透過跨越人生障礙、再次朝終點線奔跑的劉未知，與她的雙胞胎姊姊劉未來兩個角色，帶來溫暖療癒與深刻共鳴的故事。朴寶英一如既往地用千變萬化的魅力創造代表性的人生角色，讓人更加期待她在新劇中的表現。

而朴珍榮所飾演的李浩洙，是個外型俊美、以漫不經心的態度在大型律師事務所工作的律師，表面上看起來就像是隻毫無缺點、高雅的白天鵝，但實際上卻經歷了一段不平凡的過往，比別人更加倍努力，只為了過上更平凡的人生。



《未知的首爾》將於5月24日晚上9點20分首播，也期待兩位實力派演員的大變身和火花。

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