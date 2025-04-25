「WILD WILD」THE HONG KONG TOUR 爆肌韩国猛男们再度来香港 引发姐姐妹妹血脉沸腾尖叫赠庆

韩国热爆音乐剧「2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR」将於6 月 28 及 29 日於亚洲博览馆 Hall 5 上演一连四场的精彩有热度的劲歌热舞，继续刺激你的眼球，爆肌 OPPA 带你进入浪漫又狂野的世界。令人热血沸腾、面红心跳的「大尺度」舞蹈到与观众们近距离贴身互动，都让现场观众为之疯狂。

女神们快把压抑已久的欲望释放出来！《WILD WILD》音乐剧内容绝对能对姐姐妹妹起超级治愈作用， 8 位 OPPA 以西装 Look 同海军服 Look 演出，当然不会缺少的多场「爆肌」场面 和 「震撼」全场的出浴 look。演出会融合舞蹈、击鼓、高空悬吊、钢管舞等！演出故事系描述一段男神们的「狂野之旅」， 整个旅程中有不同层次感觉有《爱恋》、《浪漫》、《温柔》、《狂野》《幻想》的情感元素！舞蹈上更加上「翻腾」「扭动」「爆衫」的场面令人血脉沸腾。

来香港演出的名单正式曝光，分别有 姜天一 （강천일）正韩泉 （정한샘）李熙中（이희중 ） 李润济（이윤제）朴道镜（박도경） 金是佑（김시우）崔赫晋（최혁진） 沈宁晙（심영준）





购票 ： 4 月 22 日下午 5 点公开发售

(内含粉丝福利, 以官方宣布为准)

第一场 (女士专场) 6 月 28 日 星期六 17:00

第二场 (女士专场) 6 月 28 日 星期六 20:30

第三场 (男女观众) 6 月 29 日 星期日 17:00

第四场 (女士专场) 6 月 29 日 星期日 20:30

票价: SUPER VIP 爆肌区 (含心跳加速福利) 港币 $1880 WILD ZONE ｜心跳区 (含福利) 港币 $1380 CRAZY ZONE ｜热血沸腾区 港币 $980 SCREAM ZONE ｜狂热尖叫区 港币 $680

(所有福利，以官方宣布为准)

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