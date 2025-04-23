「第61届百想艺术大赏」人气奖今起投票：男、女候选人全都是大势，太难抉择了

演员朴宝剑、边佑锡、秋泳愚将角逐百想艺术大赏的人气奖。

百想艺术大赏事务局於今日（23日）表示：「第61届百想艺术大赏人气奖投票将从今日中午12点（韩国时间，下同）开始，持续至5月2日下午4点。」

在共70位候选人（男35人、女35人）中，将分别选出男女得票数最高者。 此次人气奖的投票对象为入围电视与电影部门的艺人。

在男演员候选人中，包括朴宝剑（《苦尽柑来遇见你》）、边佑锡（《背著善宰跑》）、秋泳愚（《重症外伤中心》）、李浚赫（《好或坏的东载》）、以及艺人Dex等都备受关注。



女演员方面则有宋慧乔（《黑修女们》）、金高银（《大都市的爱情法》）、IU（《苦尽柑来遇见你》）、金惠奫（《背著善宰跑》）、金泰梨（《正年》）等人入选。



人气奖的投票将通过全球零售媒体平台「Prism」App进行。 每个帐号每日可免费投票4次，投票权会於每日凌晨自动重置。去年的人气奖由金秀贤与女团IVE成员安俞真获得，总投票数突破1100万票，创下近三年来人气奖的最高纪录。

此外，第61届百想艺术大赏将於下个月5日晚上8点在首尔COEX D厅举行，并透过JTBC、JTBC2、JTBC4同步直播。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻