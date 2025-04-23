演艺圈清流CP发糖！郑敬淏认爱崔秀英是人生中心，自曝「为她戒酒拚演技」

演员郑敬淏近日接受媒体专访时， 公开谈论与少女时代成员崔秀英的12年恋情，甜蜜坦言：「演戏之外，我生活的中心就是她。」这对演艺圈「长寿情侣」的高调真情告白，引发粉丝热烈回响。

被问及「人生中演戏之外的支柱」，郑敬淏毫不犹豫回答：「虽然答案可能很老套，但对我来说就是崔秀英。」他透露两人关系的关键在於对方的包容：「其实我有时会想，自己是不是因为她才坚持演戏（笑）。 想在她面前表现得更好，想证明自己是个好人、好演员。」更感性表示：「最让我幸福的事，就是看到她的幸福。」



郑敬淏也坦承自己并非完美男友：「我们能走到现在，全靠她的包容。 以前常因喝太多酒出糗，虽然现在不会了（笑）。」对於「长期伴侣的重要性」，他强调两人拥有共同目标：「从以前就有成为优秀演员的梦想，这或许让我们的关系更深刻。」

戏外感情稳定，戏内两人演艺事业也同步冲刺。 郑敬淏主演MBC奇幻动作剧《劳务士卢武镇》将於5月30日开播，他饰演能看见鬼魂的劳动问题专家，这是他继警察、医生、补教名师后的全新角色挑战。 该剧由《D.P.》系列编剧金普通与《我的爱，我的新娘》刘承熙作家联手打造，《小森林》导演林顺礼执导，黄金阵容备受期待。



崔秀英出演tvN新剧《拜托戒酒吧》则将於5月12日首播，剧情尚未公开已引发话题。 这是她继《请发送粉丝信》、《陌生人》后再度担纲主演，持续拓展演技版图。



郑敬淏与崔秀英自2012年公开恋情，低调相伴走过12年，期间历经男方军队服役、女方海外巡演等考验，如今感情依旧甜蜜，还双双稳坐演技派地位。



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