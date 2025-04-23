李泳知＆日本知名创作歌手星野源（新垣结衣老公）将合作新曲！本人超兴奋～

「韩国MZ世代的文化总统」歌手李泳知将参与日本知名创作歌手兼演员星野源的新专辑，参与feat.的合作消息一出立刻引起粉丝讨论。（居然从去年1月就有迹可循～）

23日凌晨，星野源透过官方SNS公开了将於5月14日（周三）发行的第六张正规专辑《Gen》的曲目表。

他也以韩文写道：「New Album《Gen》的曲目表已公布，共收录16首歌曲。其中包括与李泳知合作的歌曲在内，有9首是新曲。韩国粉丝们，这是一张完成度极高的专辑，请多多期待！此外，从今天凌晨开始，新歌〈Star〉也将先行上线，请务必收听。让我们边听这首歌，一起迎接5月14日专辑的发售日吧，只剩三周了！」



在公开的曲目中，共有16首歌曲，其中第六首〈2〉由李泳知参与feat.，引发关注。

曲目公开后，李泳知也在个人Instagram上写道：「星野源 X 李泳知 5/14。星野源前辈最棒了。」



接著她还表示：「我国中时经常去KTV唱星野源的歌，没想到能有机会合作。实现愿望真的是无止尽。说宅宅们没机会都是骗人的！」并分享了自己跳「恋舞」的影片。（下方IG左滑到底就是cover影片）

事实上，早在去年1月，星野源就已先追踪了李泳知的Instagram帐号，当时便在粉丝间掀起话题。当时李泳知在她的日本演唱会上演唱了星野源的热门曲〈恋〉，并表演了「恋舞」。这首〈恋〉是星野源与新垣结衣主演日剧《月薪娇妻》（逃避虽可耻但有用）的原声带，当时大受欢迎。



此外，星野源也曾於去年12月现身在东京举行的李泳知演唱会现场。虽然当天未能观看演出，但他亲自到场与李泳知打了招呼。后来，星野源甚至在自己的广播节目中播放了李泳知的〈Not Sorry〉，两人隔空的互动相当频繁。



尤其是在近期李泳知於Instagram进行的Q&A中，有粉丝问她：「有打算用日文写歌吗？也希望你能上日本节目！」对此她以遮住嘴巴的表情符号回覆，令人更加期待未来的动向＆计划。

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