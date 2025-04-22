李泳知感冒加剧急喊卡！「垂死挣扎」照曝病况，取消行程急休养

人气Rapper手李泳知近日因健康亮红灯引发关注。

日前，李泳知在个人社群平台公开一张手臂插著输液管的照片，坦言：「久违地感到极度不适，已取消所有行程休息多日。」更透露病情反覆无常：「明明稍有好转，却又突然恶化，真的快崩溃了！」字句间尽显煎熬。



事实上，李泳知早於17日便透露饱受感冒所苦，当时上传一张鼻子塞满卫生纸的自拍，幽默写下「垂死挣扎中」提醒粉丝注意健康，不料短短几日后病情加剧，令粉丝忧心不已。 尽管身体状况令人担忧，她仍积极配合治疗，努力调整状态迎接工作。

李泳知以2019年《高等Rapper3》最年轻冠军之姿崭露头角，2022年更在《Show Me The Money 11》成为该节目首位女性冠军，沙嗓哑音与率真性格圈粉无数。 此次抱病期间，粉丝纷纷涌入社群留言打气：「姐姐一定要健康回归！」、「我们会等你满血复活！」



值得关注的是，李泳知参与的tvN综艺《Biong Biong地球娱乐室3》将於25日首播，她将与IVE安俞真、OH MY GIRL Mimi及搞笑艺人李恩智组成「疯狂四姊妹」，延续前两季无厘头风格。 观众既期待她在新一季的爆笑表现，也心疼喊话：「健康才是第一位啊！」

随著节目倒数，粉丝也发起「刷播应援」活动，誓言用收视率为偶像打气。李泳知能否在萤幕上重现元气满满的「人间维他命」形象，成为本季最大看点之一。



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